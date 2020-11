Wijnaldum junak nizozemske zmage, Belgija Angliji prizadejal drugi zaporedni poraz

Georginio Wijnaldum je mrežo Bosne in Hercegovine načel že v šesti minuti, ko si je izmenjal lepo dvojno podajo z Denzelom Dumfriesom , ki je presekala gostujočo obrambo, in nato žogo poslal v nebranjeni del mreže. V 14. minuti je vezist Liverpoola poskrbel za 2:0. Znova je dočakal odlično asistenco z desne strani, po kateri je moral za zadetek žogo le potisniti v gol vratarja Ibrahima Sehića . Vse je bilo odločeno na začetku drugega polčasa, ko je na 3:0 povišal Memphis Depay , še drugič na tekmi se je kot asistent izkazal Dumfries. Bosna je pred koncem uspela znižati prek Smaila Prevljaka . Na koncu je bilo 3:1.

"Rdeči vragi" iz Belgije so sijajno odprli obračun v Heverleeju ter z golomaYourija Tielemansa v 10. inDriesa Mertensa v 24. minuti hitro povedli z 2:0. V nadaljevanju dvoboja se izid ni spremenil, Belgijci pa so pred zadnjim krogom zadržali dve točki pred Danci. Na drugi tekmi v tej skupini je bil junak dvoboja dvakratni strelec Christian Eriksen, ki je oba gola dosegel po izvajanju 11-metrovk. Prvi gol je zabil v 12. minuti, drugega in odločilnega pa v samih izdihljajih tekme in tretji minuti sodnikovega podaljška. Za Islandijo je zadel Vidar Orn Kjartansson v 85. minuti.

Belgija ima pred zadnjim krogom dve točki prednosti pred Dansko, Anglija zaostaja pet točk, Islandija pa na dosedanjih tekmah ni osvojila še nobene točke. Para zadnjega kroga sta Belgija - Danska in Anglija - Islandija.

V soboto si je Francija po zmagi nad Portugalsko v Lizboni z 1:0 že zagotovila prvo mesto v svoji skupini in kot prva tudi nastop na zaključnem turnirju, ki bo na sporedu prihodnje leto. Švedska je na drugi tekmi v skupini 3 v Solni premagala Hrvaško z 2:1.

Ta dan sta bili na sporedu tudi dve tekmi v skupini 4. Nemčija je v Leipzigu ukanila Ukrajino s 3:1, Švica in Španija pa sta se v Baslu razšla z neodločenim izidom 1:1. V skupini 4 vodi Nemčija z devetimi točkami, Španija je zbrala osem, Ukrajina šest, Švica pa tri točke. Para zadnjega kroga sta Španija - Nemčija in Švica - Ukrajina.