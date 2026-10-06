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Nogomet

Slovenci z dvema spremembama v začetni postavi

Glasgow, 06. 10. 2026 19.30 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
FOTOGALERIJA: Slovenija - Škotska

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Glasgowu začela četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali 0:0. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini.

Slovenski selektor Boštjan Cesar se je v primerjavi z zadnjo tekmo proti Švici odločil za dve spremembi v začetni enajsterici. Od prve minute bosta na zelenici Adam Gnezda Čerin in David Brekalo, rezervista pa bosta tokrat Sandi Lovrić in Vanja Drkušić.

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Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po štiri točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce.

Slovenija - Škotska
Slovenija - Škotska
FOTO: Aljoša Kravanja

Zdaj varovance Boštjana Cesarja čaka boj proti izredno zahtevnemu tekmecu pred 50.000 gledalci na legendarnem stadionu Hampden Park. Tekma bo pomembna v boju za drugo mesto v skupini, ki prinaša tudi možnost napredovanja v najmočnejšo ligo.

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Škotska bo pogrešala kaznovanega branilca Scotta McKenno, že od prej pa manjkajo še nekateri uveljavljeni igralci, kot so Kieran Tierney, Che Adams in Scott McTominay. Zgodovina govori v prid domačih, ki na šestih tekmah s Slovenijo še niso izgubili.

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nogomet liga narodov škotska slovenija

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dark Cat
06. 10. 2026 19.54
Prenosa ni......boljs mastersefa gledat🤘
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