Slovenci z dvema spremembama v začetni postavi

Slovenski selektor Boštjan Cesar se je v primerjavi z zadnjo tekmo proti Švici odločil za dve spremembi v začetni enajsterici. Od prve minute bosta na zelenici Adam Gnezda Čerin in David Brekalo, rezervista pa bosta tokrat Sandi Lovrić in Vanja Drkušić.
Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po štiri točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce.
Zdaj varovance Boštjana Cesarja čaka boj proti izredno zahtevnemu tekmecu pred 50.000 gledalci na legendarnem stadionu Hampden Park. Tekma bo pomembna v boju za drugo mesto v skupini, ki prinaša tudi možnost napredovanja v najmočnejšo ligo.
Škotska bo pogrešala kaznovanega branilca Scotta McKenno, že od prej pa manjkajo še nekateri uveljavljeni igralci, kot so Kieran Tierney, Che Adams in Scott McTominay. Zgodovina govori v prid domačih, ki na šestih tekmah s Slovenijo še niso izgubili.
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