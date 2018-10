Skubic zadel za prvo točko v Ligi narodov, Ciper ostaja pred Slovenijo

Slovenska izbrana vrsta je tekmo v Ljubljani začela s tremi spremembami v primerjavi s postavo, ki je pritekla na zelenico oselskega Ullevaala. Selektor Tomaž Kavčičje od prve minute ponudil priložnost Nemanji Mitroviću, Josipu Iličićuin Robertu Beriću. Na stadionu Stožice so Slovenci začeli poletno in podjetno, že v tretji minuti je po odvzeti žogi Romana Bezjakaciprskega vratarja z močnim strelom z roba kazenskega prostora preizkusil ozdraveli Iličić, nato pa je v nadaljevanju akcije z glavo preslabo meril Berić. V peti minuti je sledila še ena lepa akcija in podaja z levega boka v sredino, kjer je Domna Črnigoja v zadnjem hipu ustavil Georgios Vasiliou.

Nizanje duhovitih napadov se je nadaljevalo in Slovenija ni prav nič spominjala na brezidejen skupek nogometašev, ki je razočaral na zadnjih preizkušnjah od Ljubljane do Celovca, Nikozije in Osla. V 14. minuti je ves prvi polčas zelo aktivni Črnigoj potegnil v protinapad in našel Iličića, ki je na oddaljenejši vratnici iskal Berića, ta pa je z glavo pomeril mimo bližnje vratnice. Sledil je poskus Črnigoja, ki je po samostojni akciji silovito streljal na prvo vratnico, kjer pa ga je pričakal Kostas Panayi.

Že videno: prvi 'pravi' strel in takoj žoga v slovenski mreži

Ciprčani so pred slovenski gol prišli šele v 18. minuti in takoj zadeli, po podaji s strani je s pomočjo prečke spektakularno žogo čez črto spravil Pieros Sotiriou, a so danski sodniki na čelu z Dancem Madsom-Kristofferjem Kristoffersenom zadetek upravičeno razveljavili zaradi očitnega prepovedanega položaja. Na drugi strani bi praktično moral zadeti Iličić, ki je sprejel žogo na boku in se z njo sprehodil v osrčje kazenskega prostora, toda v matni situaciji je Kranjčan meril prek vrat. Črnigoj je v nadaljevanju polčasa večkrat prebil ciprske okope, nato pa v odločilnih trenutkih preslabo iskal Berića in soigralce v sredini.

STATISTIKA

Naslednje minute niso bile najboljše, ko gre za predstavo domačih, saj so Ciprčani z nekaj daljšimi napadi prvič tudi resneje poskusili ogroziti Vida Belca, ki pa je bil še naprej brez dela. V 36. minuti so se Kavčičevi varovanci le prebudili, spet je bil v osrčju Iličić, ki je s peto našel Miho Zajca, ta pa "na prvo" Berića, ki je z levico spet zadel zunanji del mreže. Kazen je prišla hitro: že v naslednjem napadu, ko domači po izvajanju golavta niso dobili skoka na svoji polovici, akcija pa se je nadaljevala s preigravanjem Renata Margacein izvrstno podajo do Fotisa Papoulisa, ki je z vtekanjem med branilca matiral Belca. Do konca polčasa je bil v 40. minuti spet blizu gola Iličić, a je njegov prosti strel s slabih 30 metrov poletel le kakšne pol metra mimo vrat, Črnigoj pa pred vrati v padcu ni uspel preusmeriti žoge v ciprsko mrežo.