Remi z Grčijo ni razočaral Keka: Lahko smo dosti boljši

"Pričakovano težka tekma v situaciji, v kateri smo. Jasno je, da smo v nekaterih delih tekme močno trpeli. V tisti fazi igre, ko smo imeli žogo, imamo probleme in tukaj čaka nas ogromno dela,"je uvodoma na novinarski konferenci povedal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek. Ta je močno premešal udarno enajsterico v primerjavi z zadnjo preizkušnjo v minulih neuspešnih kvalifikacijah za nastopa na Euru 2020.

Brez kapetana Bojana Jokića, prvega posameznika minule sezone Josipa Iličića,Benjamina Verbiča,Tima Matavža,Aljaža Strune,Roberta BerićainReneja Krhinaso priložnost dobili nogometaši, ki so prej praviloma vstopali s klopi, nekaj pa jih je vknjižilo sploh prve minute v reprezentančnem dresu. Kapetanski trak je, pričakovano, romal na roke zvezdnika Atletico Madrida Jana Oblaka, ki je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

'Reprezentančno tako neizkušeni ekipi se to zna zgoditi'

"Jasno je, da so nekateri igralci še na začetku sezone, tukaj pa so bili Grki izkušenejši, vseeno že nekaj časa igrajo skupaj,"je nadaljeval Kek."Na takšni tekmi, ko veš, da boš verjetno v določenih momentu podrejen, moraš dobiti ta duel, te druge žoge, mi pa tu danes nismo bili dobri. Zaradi tega tudi nekaj situacij, ko so Grki na lahek način prihajali v neke situacije, čeprav razen dveh ali treh spet ni bilo tako velike nevarnosti za naš gol. A strinjam se, da smo včasih prepozno reagirali, ko so obrnili stran, in kot sem rekel, v tem delu, v tej neki agresivnosti ... Ampak reprezentančno tako neizkušeni ekipi se to zna zgoditi. Kot sem že dejal, sem to pred tekmo pričakoval in približno vedel, kje bomo imeli probleme, a zopet ... Na koncu smo zopet imeli v 85. minuti 'match' žogo. Je pa seveda Grčija pokazala, da ima kvalitetne igralce,"se je dotaknil zaključka tekme, ko bi lahko Sloveniji morda celo vse tri točke prinesel vroči napadalec Sportinga Andraž Šporar.

Kek si je tudi zaželel, da bi se na tribune kmalu lahko vrnili navijači, ki lahko ekipi dajo dodatno vzpodbudo, ko se že zdi, da so ji pošli zadnji atomi moči. Novinarje je tudi opomnil, da je lahko Slovenija še nedavno pod njegovim vodstvom proslavljala veliko zmago nad Poljsko (2:0), ki pa je bila na koncu v družbi Avstrije, Izraela, Severne Makedonije in Litve premalo za kaj več kot skromno četrto mesto v skupini.

Pogreša 'rokenrol' in 'pravi fuzbal'

"Upam, da se bo vse skupaj spremenilo, da bomo mi vsi s tem, da se držimo nekih priporočil, počasi dali možnost, da se vrnejo gledalci, ker to ni 'ta fuzbal'. Saj v Ligi prvakov so imeli zadaj kuliso, tu sem bil kulisa jaz, potem, ko sem se drl, da naj napadajo, ampak ... Vse to skupaj, drugače se odvija, sama priprava in vse to skupaj ... Ampak v nekem momentu, če se zopet vrnem na nogomet, sem bi s pripravo na samo tekmo, z osredotočenostjo, z neko željo, z nekim voljnim momentom, 'okej', bilo je v redu. Da pa smo ob teh spremembah v kreaciji slabi, oziroma smo lahko dosti boljši ..."je povedal Kek.

"Samo spomnite se, da smo pred enim letom premagali Poljake, ampak jaz tega nočem poudarjati, saj moram in hočem razmišljati o teh fantih, ki so zdaj tukaj. Dva dni so bili skupaj in potem pač moraš igrati proti Grkom. 'Okej', saj pravim, tekma je mimo. Poskušali bomo najti kakšen svež obraz za nedeljo, to je sigurno, in iti dalje ter poskušati zmagati naslednjo tekmo. Saj drugega ti ne preostane. Zavedam se situacije, v kateri sem, je pa to res težko, ko si navajen neke atmosfere, da v določenih momentih, ko ti 'pade' ... To se je res videlo zadnjih dvajset minut, ko so nekateri še komaj stali na igrišču. Takrat te lahko ponese tribuna, takrat je rokenrol in ... Ah, ampak situacija je bila tudi zanje enaka, prihajajo še iz večjih klubov, kjer imajo še bolj tisto atmosfero. Je pa to težko, da."