Liga narodov: Slovenija v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo

Slovenija, ki je trenutno 64. na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je že igrala tako z Moldavijo (175.) kot Grčijo (54.), ne pa še s Kosovom (115.). Z Moldavijo se je merila v kvalifikacijah za SP 2006 in jo obakrat premagala, proti Grkom pa v petih medsebojnih tekmah pa še nima zmage (štirje porazi in remi).

V ligah A, B in C je sicer po 16 ekip, v ligi D pa sedem. Zadnjeuvrščene ekipe bodo nazadovale v nižjo ligo, zmagovalke v ligah B, C in D pa bodo napredovale v ligo višje.

Prvi krog lige narodov bo med 3. in 5. septembrom, tekme pa bodo v nadaljevanju še med 6. in 8. septembrom, med 8 in 10. ter 11. in 13. oktobrom ter med 12. in 14. ter 15. in 17. novembrom.