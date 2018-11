Slovenci častno padli na rogovih Vikingov: remi v Stožicah potrdil izpad

Tekma bi se po previdnem začet ku z obeh strani težko začela bolje za Slovence: če je bilo v obdobju bivšega selektorja Tomaža Kavčiča značilno, da so s prvimi streli na tekmah povedli nasprotniki, so bili tokrat fantje s Triglavom na prsih tisti, ki so se skupaj s precej številčnimi navijači vesel ili. Po dolgi podaji Aljaža Strune je žogo s prsmi Domnu Črnigoju nastavil Andraž Šporar , Črnigoj pa je s globino lepo zaposlil kapetana Verbiča in ta ni grešil ter z natančnim strelom ob oddaljenejšo vratnico poskrbel za vodstvo.

Norvežani zapravljali priložnost za priložnostjo

Vratar Vid Belecje bil prvič na resnejši preizkušnji šele v 20. minuti, ko je Mohamed Elyounoussi poskusil s strelom po tleh z dobrih 16 metrov, a Belec ob posredovanju ni imel nikakršnih težav. Sledile so najboljše norveške in najslabše slovenske minute: v 22. je Mohamed Elyounoussi prodiral po levi, njegovo podajo pa je pred Belcem izbila ožja domača obramba. Že minuti kasneje je bil po diagonalni podaji na oddaljenejšo vratnico v skoku za las prekratek Ola Kamara.

Najlepši priložnosti so si Norvežani pripravili v 31. in 33. minuti: najprej je po predložku z leve Tarik Elyounoussiže premagal Belca z glavo, a sta dobesedno na črti gola najprej Aljaž Struna in nato še Miha Mevljačudežno izbila žogo na varno. Skandinavci so protestirali, toda glavni sodnik je s pomočnikom na črti vrat ocenil, da umetno okroglo usnje črte ni prečkalo. Norvežani so dve minuti kasneje po uigrani akciji s prostega strela in dobljenem skoku pripravili novo priložnost Mohamedu Elyounoussiju, ki pa je osamljen v kazenskem prostoru s polvolejem meril mimo vrat.

V igro tudi čudežni deček Odegaard

Norvežani so podjetno krenili tudi v drugi polčas, v 50. minuti je Mevlja izgubil žogo blizu roba kazenskega prostora, Kamaraja pa je v priložnosti v zadnjem hipu ustavil Nejc Skubic. Slovenci so v 54. minuti odgovorili prek Črnigoja, ki je tokrat z odloženo žogo "vrnil uslugo" Šporarju, čigar strel je z roba kazenskega poletel mimo vrat. Gostje so v lov na vsaj izenačenje krenili tudi s še vedno zgolj 19-letnim Martinom Odegaardom, čudežnim dečkom norveškega nogometa, ki ga Real Madrid vse od prihoda iz Stromsgodseta kali v nizozemski ligi. Odzval se je tudi Benedejčič, ki je iz igre potegnil načetega Črnigoja, vanjo pa poslal Romana Bezjaka. Dobrih 20 minut pred koncem rednega dela tekme je Kamara po podaji s strani grdo zgrešil, potem ko bi moral v sredini le še podstaviti nogo.

Odegaard se je v 71. minuti izkazal z izvrstnim strelom z razdalje, ki pa mu je bil blizu stičišča vratnice in prečke kos Belec. V 73. minuti so bili navijači na nogah, ko je prosti strel Amirja Derviševića z glavo v mrežo pospravil sveži rezervist Robert Berić, francoski sodniki pa so na čelu z glavnim Ruddyjem Buquetom zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Protesti po zares mejni odločitvi niso zalegli, gostje pa so nadaljevali z obleganjem slovenskega gola: Belec je s prisebno obrambo na svoji bližnji vratnici ustavil Markusa Henriksena, ki je pobegnil po kombinaciji na desni strani napada. V 85. minuti pa so Norvežani le zatresli mrežo Belca ‒ in to povsem zasluženo, potem ko je visoko podajo z levega boka pred članom Sampdorie, ki je slabo zapustil vrata, mimo njega z glavo zabil rezervist Bjorn Maars Johnsen. Johnsen je bil v enem zadnjih napadov po podaji iz kota blizu celo zmagovitemu golu, toda meril prek vrat, Slovenija pa je z drugo osvojeno točko v skupini po zadnjem sodnikovem žvižgu že vedela, da se seli v nižji rang tekmovanja.

Liga narodov, 5. krog, liga C:

- skupina 3:

Slovenija ‒ Norveška 1:1 (1:0)

Verbič 9.; Johnsen 85.

Postavi:

Slovenija: Belec; Skubic, Al. Struna, Mevlja, An. Struna, Dervišević, Rotman, Verbič, Črnigoj (od 58. Bezjak), Zajc (od 69. Berić), Šporar (od 84. Bijol). Na klopi: Kotnik, Ivačič; Balkovec, Blažič, Krajnc, Stojanović, Štulac, Vancaš, Zahović.

Norveška: Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Rosted, Aleesami, Johansen (od 57. Odegaard), Selnaes, Henriksen, M. Elyounoussi, Kamara (od 75. Sorloth), T. Elyounoussi (od 63. Johnsen). Na klopi: Grytebust, Nyland; Berge, Fossum, Hovland, Linnes, Meling, Reginiussen, Svensson.

POSTAVI

Ciper ‒ Bolgarija 1:1 (1:0)

Zachariou 24.; Dimitrov 89./11-m

LESTVICA