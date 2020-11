Španci osmešili Nemce s kar 6:0, Portugalci slavili v Splitu

V elitni ligi A je bilo v skupini 3 glede potnika na zaključni turnir vse odločeno že pred tekmama zadnjega kroga. Branilci naslova Portugalci so po sobotnem porazu s Francozi (0:1) že ostali brez možnosti za napredovanje, tako da so lahko veliko bolj sproščeno odigrali obračun s Hrvaško v Splitu. Na stadionu Poljud so aktualni svetovni podprvaki tudi mrzlično pogledovali proti obračunu Francozov in Švedov v Parizu, kjer pa so "galski petelini" kljub občasnim napetim trenutkom storili dovolj za zmago, ki je v B-ligo deložirala Skandinavce, Hrvate pa ohranila med elito.

Francozi so v Parizu zaostali že po enem prvih napadov, ko je zadel Viktor Claesson, nato pa je v 16. minuti izenačil Olivier Giroud, popoln preobrat pa je svetovnim prvakom iz Rusije uspel v 36. minuti, ko je zadel še eden izmed junakov minulega mundiala Benjamin Pavard. Giroud se je v 59. minuti razveselil že svojega drugega zadetka, a so gostje prek Robina Quiasonav 88. minuti spet zapretili za vsaj točko, ki bi jim prinesla obstanek v elitni ligi. Toda v enem zadnjih napadov sodnikovega podaljška je vse dvome o napadalcu razrešil Kingsley Coman.

Oliver razjezil Hrvate

Hrvatom je tako odleglo, saj proti Portugalcem niso uspeli rešiti precej klavrne druge sezone v Ligi narodov, ki bi se kmalu končala s selitvijo v nižji rang tekmovanja. "Kockasti" so sicer povedli po zaslugi Matea Kovačićav 29. minuti, potem ko je vezist Chelseaja po obrambi Ruija Patriciaportugalskega vratarja uspel matirati v drugem poskusu z neposredne bližine. Domači so dobro pazili na Cristiana Ronalda, nato pa je po prekršku nad zvezdnikom Juventusa z drugim rumenim kartonom moral igrišče zapustiti Marko Rog. Že minuto kasneje, v 52. minuti, je sledilo izenačenje, ko je Dominik Livaković uspel odbiti poskus s prostega strela Ronalda, Ruben Semedopa je lepo zaposlil osamljenega soimenjaka Rubena Diasa za 1:1. Veliko pripomb so imeli Hrvati, tokrat veliko bolj upravičeno, ob vodilnem zadetku Portugalcev, ki ga je po podaji Dioga Jotedosegel Joao Felix, čeprav si je Jota ob ustavljanju žoge pomagal z roko, a angleški sodnik Michael Oliverni zapiskal, Felix pa je z natančnim strelom ukanil Livakovića.

Pod odličen zadetek se je že v enem naslednjih napadov podpisal Kovačić, ki je do tega večera dosegel le en zadetek v dresu z državnim grbom, tokrat pa je s pomočjo vratnice po podaji Nikole Vlašića zadel z roba kazenskega prostora. A zadnji udarec na tekmi je vendarle pripadel Portugalcem, ko je po podaji iz kota nerodno posredoval Livaković, Dias pa je izkoristil ponujeno in zatresel prazno mrežo za končnih 3:2.

Hat-trick Torresa za najvišji poraz Nemčije v zadnjih 89 letih

V skupini 4 je bila na sporedu le ena tekma, v andaluzijski prestolnici pa so se Španci dobesedno poigrali z Nemci. Izbranci Luisa Enriquejaso takoj zagospodarili na igrišču stadiona La Cartuja: v prvem polčasu so mrežo nemškega vratarja Manuela Neurjazatresli Alvaro Morata(17.), Ferran Torres(33.) in Rodri(38.), v drugem polčasu pa je še dva gola dosegel Torres (55., 71.) za svoj hat-trick, enega pa Mikel Oyarzabal(89.).

To je najvišji poraz Nemčije na dosedanjih medsebojnih tekmah proti Španiji in najvišji v zadnjih 89 letih. Nazadnje je tako visok poraz Nemčija doživela 24. maja 1931 proti Avstriji. Druga tekma v tej skupini med Švico in Ukrajino v Luzernu je bila odpovedana zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v taboru gostujoče zasedbe. Odločitev o reprezentanci, ki bo obstala v elitni ligi A oziroma nazadovala v ligo B, bo sprejela komisija za nadzor, etiko in disciplino pri Evropski nogometni zvezi.

Izidi 6. kroga Lige narodov, liga A:

- skupina 3:

Francija ‒ Švedska 4:2 (2:1)

Giroud 16., 59., Pavard 36., Coman 90.; Claesson 5.. Quaison 88.

Hrvaška ‒ Portugalska 2:3 (1:0)

Kovačić 29., 65.; Dias 52., 90., Felix 60.

RK: Rog 51./Hrvaška