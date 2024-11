Ronaldo prispeval zadetka za zmago Portugalske, Škoti porazili Hrvate

V 59. minuti je za vodstvo zadel Rafael Leao , v 72. minuti je na 2:0 povišal Cristiano Ronaldo z bele pike, na 5:0 pa so nato po vrsti povišali Bruno Fernandes (80.), Pedro Neto (83.) in z drugim zadetkom Ronaldo (87.). Končni izid 5:1 je v 89. minuti postavil Dominik Marczuk .

Na drugi tekmi te skupine sta se Švica in Srbija razšli brez zmagovalca z 1:1. Glede na stanje na lestvici se bosta v zadnjem krogu Srbija in Danska na medsebojni tekmi udarili za drugo mesto v skupini, medtem ko je Švica že izpadla rang nižje.

Danes so igrali še tekme v skupinah C2 in C3. Romunija je proti Kosovu do 93. minute igrala 0:0 ter bila na poti do prvega mesta v skupini, nato pa so igralci Kosova odšli z zelenice zaradi domnevnih rasističnih vzklikov s tribun. Dvoboj je bil prekinjen. Ciper je v tej skupini z 2:1 ugnal Litvo in se izognil izpadu v ligo D.