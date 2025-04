Nemci po vodstvo s 3:0 trepetali v Dortmundu, Francozi izločili Hrvate po enajstmetrovkah

Portugalci so Dance pričakali z zaostankom 0:1, Cristiano Ronaldo je v šesti minuti zgrešil enajstmetrovko, toda prednost s prve tekme so gosti zapravili z avtogolom. A še v prvem polčasu so skupno spet vodili, saj so izid izenačili. Ronaldo je v 71. minuti popravil svoj spodrsljaj z začetka tekme in Portugalce vnovič popeljal v vodstvo, Christian Eriksen je v 76. minuti svojo ekipo popeljal na prag velikega uspeha, toda domačim je deset minut pozneje podaljšek zagotovil rezervist Francisco Trincao . Ta je zadel tudi v prvi minuti podaljška, končni izid 5:2 pa je postavil Goncalo Ramos .

Elf je z 2:1 dobil prvo tekmo v Italiji, po prvem polčasu pa je prednost še občutno povečal. Nemci so z goli Joshue Kimmicha , Jamala Musiale in Tima Klaindiesta po 45 minutah vodili s 3:0, videti je bilo, da je zmagovalec odločen. Toda Italijani so v drugem delu "vstali od mrtvih", Moise Keane z dvema goloma in Giacomo Raspadori v peti minuti sodnikovega dodatka z enajstmetrovke sta poskrbela za nekaj drame, ki pa se je za gostitelje vendarle srečno končala.

Na tekmah med Španijo in Nizozemsko ter Francijo in Hrvaško so odločale enajstmetrovke. Evropski prvaki, Španci, so z goloma Mikela Oyarzabala proti Nizozemcem dvakrat vodili, a na koncu rednega dela je bil izid isti kot na prvi tekmi, 2:2. Domači so nato povedli tudi v podaljšku, a tudi to ni zadostovalo. Gosti so v 109. minuti še drugič na tekmi uspešno izvedli enajstmetrovko, zato pa so bili v tem elementu neuspešni v odločilnih trenutkih, z bele pike sta bila nenatančna Noa Lang in Donyell Malen. Pri Špancih je zgrešil Lamine Yamal.

Hrvati so hud pritisk Francozov zdržali le do prvega polčasa, nato pa sta Michael Olise s prostega strela in Ousmane Dembele poskrbela, da je bil izid identičen kot v Splitu. V podaljšku golov ni bilo, pri enajstmetrovkah pa so bili spretnejši in srečnejši domači. Pri Hrvatih sta bila nenatančna Franjo Ivanović ter Josip Stanišić, pri Francozih pa Theo Hernandez.