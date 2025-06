Španija po golijadi v Stuttgartu prek Francozov v finale Lige narodov

Nogometaši Španije so v polfinalu Lige narodov s 5:4 premagali Francoze. La Roja je že po prvem polčasu vodila z 2:0, v drugem je nato svoje vodstvo povišala že na 5:1, s tremi zaporednimi zadetki pa so nato galski petelini zmago aktualnih evropskih prvakov že postavili pod vprašaj. Toda Španci so uspeli zadržati nalet Francozov in si priigrati nastop v finalu, v nedeljo se bodo za naslov prvakov v Ligi narodov pomerili s Portugalsko.

V začetku prvega polčasa sta obe ekipi kazali zelo podjetno in napadalno igro in prišli do obetavnih priložnosti. A do tedaj izenačena tekma se je v 22. minuti prevesila na stran Špancev. Akcijo je začel Lamine Yamal, podal Mikelu Oyarzabalu pred gol, ta pa je med padcem našel Nica Williamsa, ki je zadel za vodstvo La Roje.

Še preden so si Francozi opomogli po prejetem zadetku, je čez manj kot tri minute sledil nov šok. Znova se je s podajo izkazal Oyarzabal, tokrat je zaposlil Mikela Merina, ki je stekel pred gol in matiral francoskega vratarja Mikeja Maignana.

Galski petelini so postali nevarnejši, poskuse Ousmana Dembeleja in Kyliana Mbappeja pa je spretno blokiral španski čuvaj mreže Unai Simon. V zadnjem delu prvega polčasa se niso umirili niti Španci, ki so Maignana premagali še tretjič, toda tokrat je bil zadetek Deana Huijsena zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Drugi polčas se je začel v stilu prvega. Francozi so na zelenico stopili z željo znižati zaostanek in prihajali do priložnosti, toda bili so premalo natančni pri strelu. Še naprej pa je bila razpoložena La Roja. Nevarno prodiranje Yamala je s prekrškom zaustavil Adrien Rabiot in sodnik je ob njegovi potezi pokazal na belo piko. 17-letni najstnik je kazenski strel zanesljivo izvedel in Francoze spravil v že skoraj izgubljeni položaj, ta pa se je še poslabšal po zadetku Pedrija, ki je Špance popeljal v vodstvo s 4:0.

Do zadetka so nato vendarle prišli tudi Francozi. Mbappe je namreč, potem ko je Pedro Porro nad njim storil prekršek, suvereno izkoristil najstrožjo kazen.

A Yamal je znova pokazal, zakaj sodi med favorite za zlato žogo in znova Španiji priigral štiri gole prednosti. Po podaji Porra je večino dela opravil sam in še v drugo ukanil Maignana. S tem pa se golijada v Stuttgartu še ni zaključila. Francozi, ki so prvič po 12. marcu leta 1969 prejeli pet zadetkov, so se namreč zbudili in nasprotnikom dali vedeti, da se še niso predali.

V 79. minuti je Mbappe našel Rayana Cherkija, ki je dosegel prekrasen zadetek za 5:2, po avtogolu Daniela Viviana pa so Les Bleus prepolovili svoj zaostanek. V tretji minuti sodnikovega podaljška so Francozi špansko zmago konkretno postavili pod vprašaj, ko je za znižanje izida na 4:5 poskrbel Randal Kolo Muani.

A vse skupaj je bilo prepozno, do izenačenja niso uspeli priti in Španci so se veselili zmage ter napredovanja v finale Lige narodov. Tam jih že čaka Portugalska, ki je bila v sredo z 2:1 v Münchnu boljša od Nemcev, ti pa se bodo s Francijo pomerili za tretje mesto. Obe tekmi bosta na sporedu v nedeljo.