Kane 'dostavil' zmago proti ognjenim, Italijani po preobratu presenetili Francoze

Italija vs Francija FOTO: Sofascore.com

Italijani so v Milanu gostili dotlej vodilno ekipo skupine A1, ki še ni poznala poraza. Zmaga bi galske peteline peljala v četrtfinale, a so jim azzurri prekrižali načrte in poskrbeli, da je vrh skupine izenačen. Italija in Francija imata zdaj po deset točk, Belgijci so pri devetih, Turki so brez.

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Francoze je sicer v zgodnje vodstvo v 10. minuti popeljal Michael Olise, v 26. pa je izid poravnal Francesco Pio Esposito. V drugem delu so Italijani izpeljali popoln preobrat. Najprej je enajstmetrovko sicer zapravil Sebastiano Esposito (60. minuta), tri minute zatem pa je bil natančen Davide Frattesi. Novo najstrožjo kazen je v 75. minuti za 3:1 izkoristil Pio Esposito.

V drugi tekmi skupine so Belgijci premagali Turke, ki so danes prvič igrali pod vodstvom novega selektorja Sergena Yalcina. Domače je v vodstvo v 20. minuti s sijajnim prostim strelom popeljal Arda Güler. A sledil je hiter odgovor Belgijcev, v 27. je izenačil Kevin de Bruyne, le tri minute zatem je za preobrat zadel še Charles de Ketelaere. Na delu so bili danes tudi nogometaši v skupini A3. Angleži so gostili Hrvate, ki imajo še vedno v spominu boleč poraz na Reki z 0:7 v začetku oktobra. Na Wembleyju ni bilo tako hudo, vseeno pa so morali izbranci Slavena Bilića priznati premoč Angležem in ostajajo le pri eni zmagi. Domači so si s četrto zagotovili napredovanje v četrtfinale.

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Anglijo je v vodstvo po slabši reakciji hrvaške obrambe v 24. minuti popeljal Morgan Rogers. V drugem polčasu je za goste izenačil Petar Sučić, tri točke pa je domačim z uspešno izvedeno enajstmetrovko priboril Harry Kane.

Dobitnik letošnje zlate žoge je danes postal tudi nogometaš z največ nastopi za angleško izbrano vrsto (126). Zdaj ima 33-letni napadalec tekmo več od nekdanjega vratarja Petra Shiltona. Španci medtem ostajajo neporaženi. V Pragi so z 2:0 ugnali Češko in prišli še do pete zmage, Čehi pa so doživeli peti poraz. Za slavje Špancev sta zadela Alex Baena z bele pike v 39. minuti in Marc Pubill v šesti minuti sodnikovega dodatka ob koncu dvoboja.

Anglija vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com

V ligi C1 je Albanija prišla do četrte zmage na peti tekmi, tokrat je doma z 2:0 ugnala Finsko z goloma Ernesta Mucija (35.) in Reya Manaja (50.). Na drugi tekmi skupine so Belorusi z enakim izidom slavili pri San Marinu. Za goste sta zadela že v prvem polčasu zadela Kiril Gormanov (12.) in Artem Koncevoj (17.). Črnogorci so v skupini C2 še brez poraza, tokrat pa so doma četrtič zmagali, z 2:1 so bili boljši od Latvije, ki čaka na prvo zmago. Nikola Krstović je zadel v 70. minuti, dve minuti zatem je izenačil Deniss Melniks, zmago domačim pa je v 91. priskrbel Aleksa Maraš. Pred tem se je dvoboj Armenije in Cipra končal z neodločenim izidom 1:1.

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