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Nogomet

Kane 'dostavil' zmago proti ognjenim, Italijani po preobratu presenetili Francoze

Rim, 12. 11. 2026 23.09 pred 5 urami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Hrvaška - Anglija

Osrednji tekmi 5. kroga nogometne Lige prvakov sta bili med Anglijo in Hrvaško ter Italijo in Francijo. Obakrat so slavili gostitelji. Otočani so z 2:1 premagali ognjene, odločilni gol je dosegel Harry Kane, azzurri pa so po zaostanku in preobratu ugnali trikolore (3:1). Italijanski nogometaši so Franciji zadali prvi poraz v tej izvedbi.

Italija vs Francija
Italija vs Francija
FOTO: Sofascore.com

Italijani so v Milanu gostili dotlej vodilno ekipo skupine A1, ki še ni poznala poraza. Zmaga bi galske peteline peljala v četrtfinale, a so jim azzurri prekrižali načrte in poskrbeli, da je vrh skupine izenačen. Italija in Francija imata zdaj po deset točk, Belgijci so pri devetih, Turki so brez.

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Francoze je sicer v zgodnje vodstvo v 10. minuti popeljal Michael Olise, v 26. pa je izid poravnal Francesco Pio Esposito. V drugem delu so Italijani izpeljali popoln preobrat. Najprej je enajstmetrovko sicer zapravil Sebastiano Esposito (60. minuta), tri minute zatem pa je bil natančen Davide Frattesi. Novo najstrožjo kazen je v 75. minuti za 3:1 izkoristil Pio Esposito.

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V drugi tekmi skupine so Belgijci premagali Turke, ki so danes prvič igrali pod vodstvom novega selektorja Sergena Yalcina. Domače je v vodstvo v 20. minuti s sijajnim prostim strelom popeljal Arda Güler. A sledil je hiter odgovor Belgijcev, v 27. je izenačil Kevin de Bruyne, le tri minute zatem je za preobrat zadel še Charles de Ketelaere.

Na delu so bili danes tudi nogometaši v skupini A3. Angleži so gostili Hrvate, ki imajo še vedno v spominu boleč poraz na Reki z 0:7 v začetku oktobra. Na Wembleyju ni bilo tako hudo, vseeno pa so morali izbranci Slavena Bilića priznati premoč Angležem in ostajajo le pri eni zmagi. Domači so si s četrto zagotovili napredovanje v četrtfinale.

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Anglijo je v vodstvo po slabši reakciji hrvaške obrambe v 24. minuti popeljal Morgan Rogers. V drugem polčasu je za goste izenačil Petar Sučić, tri točke pa je domačim z uspešno izvedeno enajstmetrovko priboril Harry Kane.

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Dobitnik letošnje zlate žoge je danes postal tudi nogometaš z največ nastopi za angleško izbrano vrsto (126). Zdaj ima 33-letni napadalec tekmo več od nekdanjega vratarja Petra Shiltona. Španci medtem ostajajo neporaženi. V Pragi so z 2:0 ugnali Češko in prišli še do pete zmage, Čehi pa so doživeli peti poraz. Za slavje Špancev sta zadela Alex Baena z bele pike v 39. minuti in Marc Pubill v šesti minuti sodnikovega dodatka ob koncu dvoboja.

Anglija vs Hrvaška
Anglija vs Hrvaška
FOTO: Sofascore.com

V ligi C1 je Albanija prišla do četrte zmage na peti tekmi, tokrat je doma z 2:0 ugnala Finsko z goloma Ernesta Mucija (35.) in Reya Manaja (50.). Na drugi tekmi skupine so Belorusi z enakim izidom slavili pri San Marinu. Za goste sta zadela že v prvem polčasu zadela Kiril Gormanov (12.) in Artem Koncevoj (17.).

Črnogorci so v skupini C2 še brez poraza, tokrat pa so doma četrtič zmagali, z 2:1 so bili boljši od Latvije, ki čaka na prvo zmago. Nikola Krstović je zadel v 70. minuti, dve minuti zatem je izenačil Deniss Melniks, zmago domačim pa je v 91. priskrbel Aleksa Maraš. Pred tem se je dvoboj Armenije in Cipra končal z neodločenim izidom 1:1.

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Razlagalnik

Zlata žoga je ena najbolj prestižnih individualnih nogometnih nagrad na svetu, ki jo od leta 1956 podeljuje ugledna francoska revija France Football. Nagrada je bila prvotno namenjena izključno evropskim nogometašem, ki so igrali v evropskih klubih, danes pa lahko zanjo konkurirajo nogometaši s celega sveta. Zmagovalca tradicionalno izbere mednarodna žirija novinarjev, ki ocenjujejo predstave igralcev v preteklem koledarskem letu ali sezoni.

Peter Shilton je legendarni angleški nogometni vratar, ki je veljal za enega najboljših čuvajev mreže na svetu v 20. stoletju. V svoji dolgi in uspešni karieri je zbral izjemno število nastopov za angleško izbrano vrsto ter bil udeleženec več svetovnih prvenstev, med drugim je branil na znameniti tekmi proti Argentini leta 1986, ko je Diego Maradona dosegel gol z roko, znan kot 'Božja roka'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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