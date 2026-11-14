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Nogomet

Portugalska blamaža v Bragi: Danci s pokrom golov ponižali tekmece

Rim, 14. 11. 2026 22.50 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jannik Vestergaard, Joakim Maehle in Thomas Delaney

V nogometni Ligi narodov "bode" v oči visok domač poraz portugalske reprezentance. Danci so gostiteljem nasuli kar štiri gole in jim prizadejali enega hujših porazov pred domačimi navijači v zgodovini sploh (1:4). V Skandinaviji se je odvil zanimiv obračun med Švedsko in BiH, ki so ga dobili gostitelji (3:2). Norveška je proti Walesu zmagala s 3:1.

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Portugalci, ki so si ob Angležih in Špancih že zagotovili četrtfinale tekmovanja, so v Bragi gostili Dance, tekmo pa je sodil Rade Obrenović. Ta je prvič nase opozoril ob koncu prvega polčasa, ko je po pregledu posnetka dosodil enajstmetovko v korist Dancev zaradi igranja z roko. Zanesljiv je bil Pierre-Emile Hoejbjerg. V 49. in 57. minuti je Rasmus Hoejlund potrdil zmago Dancev, piko na i pa postavil še Joachim Andersen v 75. Častni gol za domače je dosegel Bernardo Silva v 93. minuti.

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Portugalska zveza se je ob tem odločila nekoliko spremeniti dres s številko 7, ki ga je dolga leta nosil zdaj že nekdanji reprezentant Cristiano Ronaldo. Po novem bo sedmica s prečno črtico in ne več brez, kot je bila doslej. Danes jo je nosil Carlos Forbs, 22-letni soigralec Tiana Naija Korena pri belgijski zasedbi Club Brugge. V igro je vstopil v 64. minuti.

Bernardo Silva
Bernardo Silva
FOTO: AP

"To je še ena priložnost, da ovekovečimo pomen tako posebne številke in počastimo zapuščino, ki jo predstavlja. Tako od danes naprej na dresu vidimo drugačno številko 7 - a z enakim bistvom in enakim ponosom. Prejšnja številka ostaja kot simbol zgodovine, ki ne bo nikoli pozabljena," je nemška tiskovna agencija dpa navedla portugalsko zvezo.

Portugalska vs Danska
Portugalska vs Danska
FOTO: Sofascore.com

Enainštiridesetletni Ronaldo, ki ga ni bilo na tekmi, je v začetku novembra po 23 letih, 234 tekmah in 146 golih končal reprezentančno pot. Pred tem se je skrhal odnos s selektorjem Jorgejem Jesusom. Ronaldov največji uspeh z izbrano vrsto je bil naslov evropskega prvaka leta 2016, dvakrat pa je slavil tudi v ligi narodov (2019 in 2025).

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Norveška, ki mora za drugo mesto v skupini v zadnjem krogu premagati Dansko, je v Oslu proti Walesu do druge zmage prišla v drugem polčasu, v katerem so tudi padli vsi zadetki. Gol - svojega 66. na 60. reprezentančni tekmi - z bele pike v 88. minuti in podajo je prispeval večji del tekme nevidni Erling Haaland, med strelce pa sta se pri Skandinavcih vpisala še Antonio Nusa in Andreas Schjelderup. Za Valižane, ki so ostali pri eni zmagi, je bil uspešen David Brooks.

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V ligi B, kjer je Slovenija v petek v Mariboru v skupini B1 igrala 0:0 s Švico, pa so danes tekme 5. kroga igrali v treh skupinah. V B2 je Gruzija v Tbilisiju proti Madžarom izgubila z 0:2. Gostom je vodstvo priigral Laša Gvali z avtogolom v 73., Barnabas Varga pa je tretjo zmago potrdil v 85. minuti. Severna Irska je v Belfastu pričakala Ukrajince in jih premagala z 1:0.

Reprezentanca BiH
Reprezentanca BiH
FOTO: AP

V B3 sta se najprej Kosovo in Izrael v Prištini razšla z 0:0, gostitelji so od 66. minute igrali brez izključenega Veldina Hodže. Avstrija je v Linzu proti Irski slavila z 1:0, Saša Kalajdžić je v 78. minuti zadel za zmago in potrditev prvega mesta v skupini.

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Prvo mesto v skupini B4 pa so osvojili Švedi, potem ko so v Solni premagali Bosno in Hercegovino s 3:2. V prvem polčasu je najprej zadel Daniel Svensson, Viktor Gyökeres pa je unovčil dve enajstmetrovki. V drugem sta za BiH zadela Armin Gigović in Sead Kolašinac. Romuni so v Bukarešti za svojo prvo zmago premagali Poljsko z 2:1. Iz lige B so se v ligo A že prebile Švica, Avstrija in Švedska.

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