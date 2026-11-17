Erling Haaland FOTO: AP

Že dan prej je bilo znanih sedem od osmih četrtfinalistov, ki se bodo prihodnje leto merili za naslov v tem tekmovanju. To so bili Francija, Belgija (oba A1), Nemčija, Nizozemska (A2), Anglija, Španija (A3) in Portugalska (A4). Edino odprto vprašanje je bilo, ali se jim bo pridružila Danska ali Norveška.

Danci so za četrtfinale potrebovali vsaj remi in so v Koebenhavnu že po četrt ure so domači vodili z 2:0 po golih Rasmusa Hoejlunda in Pierre-Emila Hoejbjerga. Za Norveško je znižal Erling Haaland. Na 2:2 je v 83. minuti izenačil Martin Oedegaard, nato pa je povsem ob koncu iz enajstmetrovke še 68. gol v 61. reprezentančnem nastopu dosegel Haaland in Norveški priigral drugo mesto.

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Norvežani so v skupini A4 zasedli drugo mesto za Portugalsko, ki se je po šoku proti Danski (1:4) pobrala z zmago proti Walesu s 3:2. Bruno Fernandes za 1:0 in Pedro Neto za 2:2 sta zadela za Portugalce v prvem delu, vmes pa sta za vodstvo domačih poskrbela David Brooks in Sorba Thomas.

V drugem polčasu je za končnih 3:2 v korist Portugalske poskrbel Carlos Forbs. Wales je zadnjih 20 minut igral z nogometašem več v polju, potem ko je dva rumena kartona v vsega dveh minutah prejel Neto, a se rezultat ni več spremenil.

Wales vs Portugalska FOTO: Sofascore.com

Že prej je bilo znano, da bosta v ligi A ostala Grčija in Italija kot najboljši tretjeuvrščeni zasedbi svojih skupin, play-off za obstanek pa bodo morale ob Danski igrati še Hrvaška, Wales in Srbija kot dve najslabši tretjeuvrščeni ter dve najboljši zadnjeuvrščeni zasedbi lige A. V ligo B sta izpadli najslabši, in sicer Turčija ter Češka. Slovenija si je v ponedeljek zagotovila drugo mesto in s tem boj za napredovanje v ligo A in bo svojega tekmeca za marčevski tekmi dobila v petek ob 12. uri na sedežu Uefe. Ob Sloveniji ter Bosni in Hercegovini bosta za ligo višje igrali še Madžarska in Irska.

Luka Modrić FOTO: AP

Iz lige B so neposredno v ligo A napredovale Švica, Avstrija, Švedska in danes še Severna Irska. Slednja je v skupini B2 remizirala proti Madžarski in zadržala vodstvo na lestvici. Tretje mesto si je z zmago proti Gruziji (play-off za ligo B) zagotovila Ukrajina in obstala v drugem rangu.

Ob Škotski sta si obstanek v ligi B zagotovili še reprezentanci Kosova in Poljske. V skupini B3 si je Avstrija že prej zagotovila prvo mesto, danes je remizirala pri Izraelu z 1:1, Irska pa je s 3:0 ugnala Kosovo za končno drugo mesto. Izrael bo igral za obstanek v ligi B. V skupini B4 je Švedska remizirala s Poljsko (1:1), kar je Poljakom ob porazu Romunije proti Bosni (1:2) omogočilo obstanek v tem rangu. Romunija bo ob Severni Makedoniji, Gruziji in Izraelu igrala za obstanek.