Liga prvakinj: Pomurke proti Črnogorkam v boj za napredovanje

V letošnji nogometni Ligi prvakinj sodeluje 62 ekip. Debitanti v Ligi prvakinj so ALG Spor, Benfica, CSKA Moskva, Ramat HaSharon, Kamenica Sasa, Lanchkhuti, Okzhetpes, Racing FC Union in Valerenga. Dvaindvajset zasedb si je že zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, 40 ekip pa se v dveh krogih kvalifikacij meri za 10 prostih mest. Prvi krog kvalifikacij se igra prvi teden novembra, drugi krog je na vrsti 18. in 19. novembra, šestnajstina finala se igra decembra."Tekmec je čvrst, imajo visoke in hitre igralke. S svojima pomočnikoma in celotno ekipo smo precej analizirali njihovo igro, tako da večjih presenečenj ne pričakujemo,"je za klubskoFacebookovostran ŽNK Nona Pomurje Beltinci povedal trenerSandi Bauer, ki ima zavoljo bolezni težave pri sestavi ekipe. "Osredotočiti se moramo na naše znanje, sposobnost ter pripravljenost in potem me ni niti malo strah, da se ne bi odločno zoperstavili tekmicam. Igrišče in vse okrog dogodka bo odlično pripravljeno, mi kot ekipa pa bomo na igrišču pustili dušo in srce. Prepričan sem, da nam bo uspelo. Punce so pripravljene, da dajo maksimum in se kakšen odstotek več,"je še dodal Bauer.



Naše na tujem

Na delu bodo tudi klubi, kjer igrajo naše igralke, reprezentantke na tujem. Ferenvaroš Lare Ivanuša gosti luksemburškega predstavnika, jutri St. Pölten Mateje Zverpričakuje Mitrovico (Kosovo), v slovenskem obračunu se bosta pomerila litovski Gintra Universitetas Maje Zajc in slovaški Slovan Bratislava, kjer igra Timea Rojnik.

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog:

ŽNK Nona Pomurje Beltinci – Breznica

Gintra (LIT) – Slovan Bratislava (SVK)

St. Pölten – Mitrovica (KOS)