KANAL A in VOYO: Barcelona v derbiju pričakuje Inter

V Barceloni je vse nared za derbi sredinega sporeda v drugem krogu Lige prvakov. V začetku sezone nič kaj prepričljivi Katalonci doma gostijo Inter našega Samirja Handanovića. Črno-modri so v italijansko prvenstvo vstopili s šestimi zmagami, na evropski sceni pa so si v prvem krogu privoščili remi s češko Slavijo. Prenos s Camp Noua se na Kanalu A in VOYO prične ob 20.40.

Barcelona - Inter Enega izmed derbijev drugega kroga Lige prvakov bo sodila slovenska sodniška ekipa. Vloga glavnega sodnika je pripadla Damirju Skomini, pomagala pa mu bosta Robert Vukan inJure Praprotnik. Četrti sodnik pa bo Rade Obrenović. V gostujočem taboru imajo veliko težavo v napadu, saj je poškodovan prvi strelec ekipe Romelu Lukaku. O stanju s poškodbami iz obeh taborov smo sicer na naši spletni strani že poročali. Tottenham - Bayern, Barcelona - Inter