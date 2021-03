Klopp: Dobro je, da nismo dobili Cityja ali Chelseaja

Spopad Real Madrida in Liverpoola bo obračun dveh od treh ekip z največ trofejami v Ligi prvakov. Galaktiki imajo v svojih vitrinah rekordnih 13 lovorik, medtem ko so Redsi doslej šestkrat postali evropski prvaki. Še je svež tudi spomin na medsebojni finale izpred treh let, ko je vratar Liverpoola Loris Karius z dvema neverjetnima napakama podaril naslov Realu.