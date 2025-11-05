Chelsea se je opekel v Bakuju

Za Londončane se gostovanje v Bakuju ni pričelo po željah, potem ko je znova poškodbo staknil Romeo Lavia, ki je moral že v osmi minuti zapustiti igrišče, zamenjal pa ga je Moises Caicedo.

Chelsea si je prvo resnejšo priložnost priigral v 11. minuti, ko je Tyrique George dobro zaposlil Andreyja Santosa, Brazilec pa je bil iz ugodnega položaja premalo natančen.

Kmalu zatem je sledila brazilska akcija, preko katere je londonska zasedba povedla. Obetaven napad je začel Joao Pedro, nadaljeval Santos, natančno pa ga je zaključil Estevao. 18-letnik je zadel še na drugi zaporedni tekmi med evropsko elito in postal prvi Južnoameričan, ki mu je to uspelo.