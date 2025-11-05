Svetli način
Chelsea se je opekel v Bakuju

Ljubljana, 05. 11. 2025 20.39 | Posodobljeno pred 4 minutami

Nogometaši Chelseaja so v 4. krogu ligaškega dela Lige prvakov le remizirali proti Karabagu (2:2). Opekel se je tudi Villarreal, ki je na Cipru izgubil proti Pafosu (0:1).

Statistika Karabag - Chelsea
Statistika Karabag - Chelsea FOTO: Sofascore.com

Za Londončane se gostovanje v Bakuju ni pričelo po željah, potem ko je znova poškodbo staknil Romeo Lavia, ki je moral že v osmi minuti zapustiti igrišče, zamenjal pa ga je Moises Caicedo

Chelsea si je prvo resnejšo priložnost priigral v 11. minuti, ko je Tyrique George dobro zaposlil Andreyja Santosa, Brazilec pa je bil iz ugodnega položaja premalo natančen.

Kmalu zatem je sledila brazilska akcija, preko katere je londonska zasedba povedla. Obetaven napad je začel Joao Pedro, nadaljeval Santos, natančno pa ga je zaključil Estevao. 18-letnik je zadel še na drugi zaporedni tekmi med evropsko elito in postal prvi Južnoameričan, ki mu je to uspelo. 

Estevao in Joao Pedro
Estevao in Joao Pedro FOTO: AP

A sledil je odgovor domačih, ki so hitro izenačili. Novo veliko napako je storil Jorrel Hato, do žoge se je dokopal Camilo Duran, ki je zadel vratnico, odbitek pa je za hrbet Roberta Sancheza pospravil Leandro Andrade

Karabag je nadaljeval s pogumno igro in si priigral enajstmetrovko, potem ko je z roko igral Nizozemec Hato, ki je deloval popolnoma razglašeno. Strel z bele pike je zanesljivo izvedel Marko Janković.

Po odmoru je nezadovoljni Enzo Maresca opravil tri menjave in v igro poslal tudi Alejandra Garnacha, ki je v 52. minuti zadel za izenačenje. Sledil je rahel pritisk gostov - sprva je zapretil Enzo Fernandez, nato še Liam Delap, a moštvo iz Azerbajdžana je "preživelo".

Zatem je poskusil še Estevao, ki je bil tudi edini razpoloženi nogometaš v napadu Londončanov, a je meril čez domača vrata. V 85. minuti je z razdalje sprožil Facundo Buonanotte, žoga pa je švignila mimo vratnice. V sodnikovem dodatku je sledil še atraktiven poskus Garnacha, izkazal pa se je Mateusz Kochalski.

Izidi, Liga prvakov, 4. krog, sredine tekme:

Karabag - Chelsea 2:2 (2:1)
Andrade 29., Janković 39./11m.; Estevao 17., Garnacho 52.

Pafos - Villarreal 1:0 (0:0)
Luckassen 46.

Ajax - Galatasaray -:- (-:-)

Benfica - Leverkusen -:- (-:-)

Club Brugge - Barcelona -:- (-:-)

Inter - Kairat -:- (-:-)

Manchester City - Borussia Dortmund -:- (-:-)

Newcastle - Athletic Club -:- (-:-)

Marseille - Atalanta -:- (-:-)

nogomet liga prvakov chelsea inter barcelona
