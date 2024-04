Liga Prvakov je nazaj: v studiu se bosta Sanji Modrić pridružila Brečko in Jokić

Nocoj se začenjajo četrtfinalni obračuni elitne Lige prvakov. Na Kanalu A in VOYO boste lahko spremljali dvoboj madridskega Reala in Manchester Cityja. Boj dveh vrhunskih ekip ali z drugimi besedami: ekipe, ki je osvojila največ lovorik tega tekmovanja, proti aktualnim prvakom. Ob 20.30 se bosta Sanji Modrič v studiu pridružila Mišo Brečko in Bojan Jokić, skupaj vas bodo popeljali skozi vse zanimivosti nogometnega spektakla, ki je pred nami.

Sanja Modrić in Bojan Jokić

Še nekaj malega nas loči do začetka prvih tekem četrtfinala Lige prvakov. Najbolj vroče bo zagotovo v Madridu, kjer se bosta udarila Real Madrid in Manchester City. Dva evropska velikana in hkrati glavna favorita za evropski prestol. Ekipi, ki se že tretjo sezono zapovrstjo srečujeta v izločilnih bojih tega tekmovanja. V lanskem letu so bili uspešnejši Angleži, kako bo letos? Kakšne so napovedi? "Lani smo igrali povsem brez poguma, nismo pokazali naše prave osebnosti. To pa je bistvenega pomena v tej fazi tekmovanja. Vse to nam je manjkalo na povratnem obračunu," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal Carlo Ancelotti.

O tem in še o veliko drugih zanimivostih bo govora v nocojšnjem studijskem delu, ko se bosta voditeljici Sanji Modrič pridružila gosta Bojan Jokić in Mišo Brečko. Pod drobnogledom bosta Cityjev Erling Haaland in Realov Jude Bellingham. Mladeniča, ki navdušujeta nogometno javnost, poleg tega pa sta tudi dobra prijatelja. Soigralca sta bila pri dortmundski Borussii, skupaj sta odigrala 63 tekem, 11 od teh tudi v Ligi prvakov. Toda nocoj bodo vsa ta dejstva na stranskem tiru, nocoj bosta nogometaša zgolj in samo nasprotnika. Norvežan, ki je zadnje čase zaradi skromnejših predstav na očeh nogometne javnosti, bo morda tudi zaradi tega še nekoliko bolj motiviran. Na drugi strani Anglež še ni osvojil lovorike tega tekmovanja.

Mišo Brečko