Kvalifikacije za LP: Ajax do ugodnega rezultata v vročem Solunu

Nogometaši Ajaxa so proti Paoku prvi povedli. V 10. minuti je po veliki meri sreče zabil Hakim Ziyech. Domačini so do konca polčasa rezultat povsem obrnili, v polno sta merila Chuba Akpom in Leo Matos. Rezultat srečanja je v začetku drugega dela igre postavil Klaas-Jan Huntelaar, tudi ta zadetek pa so Nizozemci dosegli z obilico sreče.

Azerbajdžanski predstavnik Qarabag je na gostovanju pri ciprskem Apoelu prišel do še boljšega izzida, saj je slavil z 2 : 1. Gostje so do 95. minute vodili celo z dvema zadetkoma prednosti, a je gol upanja za Ciprčane v samem zaključku tekme zabil Giorgos Merkis.

Kvalifikacije za Ligo prvakov,

PAOK - Ajax 2 : 2, (2 : 1)

Apoel - Qarabag 1 : 2, (0 : 0)