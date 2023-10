Na evropske nogometne zelenice se vrača elitna Liga prvakov. Najbolj vroče bo v Neaplju, kjer se bo Napoli udaril z madridskim Realom. Obe zasedbi sta zanesljivo slavili v Serie A in La Ligi. Italijani so na gostovanju pri Lecceju slavili s 4:0, no, Španci so podobno zlahka odpravili Girono v gosteh, bilo je 3:0 za Beli balet, pri katerem se je v pogon vrnil brazilski virtuoz Vinicius Junior.