Liga Prvakov: Nov sistem in Real z vrha v brezno in počasi nazaj

Toda do tja je še dolga pot in v vmesnem času se lahko še marsikaj zgodi. Kaj bo prinesel čas in kako se bo nov sistem izkazal, bo zagotovo zanimivo spremljati, toda vrnimo se sedaj nazaj in obudimo nekaj spominov iz preteklega leta.

Toda ne glede na vse so ravno Madridčani ekipa, ki nikoli ne obupajo, predvsem pa jih ne smeš nikoli odpisati. To so, kot najtrofejnejši klub, že večkrat dokazali, in tudi tokrat strateg Carlo Ancelotti obljublja, da bomo Galaktike znova videli v finalu Lige prvakov, ki bo v letošnjem letu na sloviti Allianz Areni v nemškem Münchnu, in sicer 31. maja. "Najbolj pomembno je, da bo Real Madrid v finalu Lige prvakov v Münchnu," je dejal brez omahovanja.

Nogometno dogajanje v elitni Ligi prvakov je v preteklem letu zaznamovalo predvsem dejstvo, da se je z začetkom nove sezone korenito spremenil sistem. Iz skupinskega dela smo dobili ligaški način tekmovanja, ki pa je, kot smo videli, kar precej pomešal štrene med favoriziranimi ekipami. Če so aktualni prvaki iz Madrida, ki so najbolj zaželeno lovoriko v zrak dvignili 15-krat, ob koncu sezone 2023/2024 še enkrat dokazali, zakaj so kraljevi klub, pa jim v tokratni sezoni ne gre vse po načrtu. Trenutno zasedajo 20. mesto na lestvici in so bolj pri tistih, ki bi se lahko zbali za nadaljevanje tega tekmovanja.

Četrtfinalni obračuni Lige prvakov so prinesli napredovanje Borussie nad Atletico Madridom (5:4), PSG-ja nad Barcelono (6:4), Bayerna nad Arsenalom (3:2) in Real Madrida nad Manchester Cityjem. Ravno ta tekma pa je postregla z najbolj zanimivim dogajanjem. Ob koncu rednega dela druge tekme je bil namreč izid poravnan na 4:4, potnika v polfinale pa smo dobili po izvajanju 11-metrovk. Na Etihadu so se veselili Madridčani, junak srečanja pa branilec Antonio Rüdiger, ki je zadnji zatresel mrežo. Real je tako napredoval s skupnim rezultatom 8:7. V polfinalu smo videli spopad Bayerna in Reala ter Borussie in PSG-ja. Prve tekme še niso postregle z izrazitimi favoriti, tako da smo dva velika finalista dobili 7. in 8. maja 2024. Borussia je s skupnim rezultatom 2:0 odpravila Parižane, Španci pa s 4:3 Bayern.

Ko je nastopil čas za veliki finale, ki je potekal v Londonu na Wembleyju, je bilo jasno, da Španci tudi tokrat ničesar ne bodo prepustili naključju. In nogometna javnost je še šestič v zadnjih 11 letih videla slavje belega baleta. Še enkrat znova smo videli, da bodo Španci zapravljene priložnosti nasprotnikov slej kot prej kaznovali. V 74. minuti so po zadetku Danija Carvajala povedli z 1:0, nato pa je Vinicius Junior v 83. postavil piko na i za končnih 2:0. Tekma pa je imela tudi nekaj slovenskega pridiha, saj jo je sodil Slavko Vinčić z ekipo. Slavje 15-kratnih prvakov elitnega tekmovanja se je lahko začelo, Toni Kroos je vse skupaj doživljal precej čustveno, saj je svojo klubsko kariero zaključil na najboljši možni način, s petim naslovom Lige prvakov. Nič kaj manj razpoložen ni bil niti Jude Bellingham: "To tekmo sem vedno sanjal. V življenju je veliko ljudi, ki ti rečejo, česa vse ne zmoreš. Danes se je izšlo," je pripovedoval ob koncu.