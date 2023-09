Liga prvakov odskočna deska za dvig forme bledih Parižanov

Italijan se je od navijačev poslovil prav minuli konec tedna, ko je s tribune pospremil poraz svoje (zdaj že nekdanje) ekipe proti Nici. Na Parku princev je bilo 2:3, oba zadetka pa je za domačine dosegel izjemno vroči Mbappe. Francoski zvezdnik je poleti polnil naslovnice medijev, saj je na vse pretege želel izsiliti prestop v madridski Real, zaradi česar ga nekaj časa sploh ni bilo na treninge Parižanov, a potem prestopa ni bilo in se je moral vrniti v klub. To pa na njegovo formo zagotovo ni vplivalo, saj je na štirih tekmah v tej sezoni francoskega prvenstva dosegel že sedem zadetkov.

Nogometaši PSG-ja so na stavnicah med favoriti za zmago v Ligi prvakov na šestem mestu. Na prvem je Manchester City, sledita Bayern in Real.

V skupini F sta poleg PSG-ja in Borussie iz Dortmunda še italijanski Milan in angleški Newcastle. V tako zvezdniški konkurenci je jasno, da prostora za spodrsljaje ne bo veliko.

Veliko pozornosti bo deležen Randal Kolo Mouani . Francoski napadalec je na zadnji dan prestopnega roka PSG okrepil za kar 95 milijonov evrov. Proti Nici je v igro vstopil v drugem polčasu in v 26 minutah zabeležil asistenco. Morda pa si bo prav obračun z Borussio iz Dortmunda zapomnil po prvencu v dresu novega kluba. Vse odgovore dobimo v torek od 20.40 na Kanalu A in VOYO.

Parižani povsem prenovljeni v novo sezono

Vodilni možje kluba s Parka princev so si verjetno močno oddahnili, ko se je konec avgusta končal poletni prestopni rok. Pripeljali so namreč celo morje okrepitev, katerih skupna vrednost znaša kar 350 milijonov evrov. Največ je stal že omenjeni Kolo Mouani. Kar 60 milijonov so Parižani Sportingu iz Lizbone odšteli za urugvajskega vezista Manuela Ugarteja. Ousmane Dembele je prišel iz Barcelone za 50 milijonov, pet manj pa sta stala Lucas Hernandez, ki je prišel iz Bayerna, in nekdanji krilni napadalec Lyona Hugo Ekitike. Med bolj zvenečimi okrepitvami velja omeniti še Milana Škriniarja in Marca Asensia, ki sta prišla brez odškodnine.