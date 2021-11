Ronaldo odgovoril kritikom in ranjeni United popeljal v osmino finala, nova zmaga Bayerna

Rdeče vrage je na gostovanju v Španiji vodil začasni vršilec dolžnosti Michael Carrick, potem ko je bil po porazu z Watfordom v soboto odpuščen Ole Gunnar Solskjaer. Domači Villarreal je bil v prvem polčasu boljši tekmec in je imel nekaj zrelih priložnosti za vodstvo, a jih ni izkoristil. Blestel je David de Gea, ki je v šesti minuti veselje preprečil Moiu Gomezu, štiri minute kasneje pa še Yeremiju Pinu. Vratar gostov je bil tretjič na delu po poskusu Manuja Triguerosa, ki ga je zopet prestal z odliko.

V nadaljevanju je imel prav Trigueros sijajno priložnost za 1:0 v 59. minuti, ko se je znašel sam v kazenskem prostoru, a se je zopet izkazal njegov rojak med vratnicama gostov. Prvič je za rdeče vrage zares nevarno zapretil Jadon Sancho v 71. minuti, vendar je Geronimo Rulli ostal zbran. Si pa je 29-letni Argentinec v 78. minuti privoščil napako, ki je prevesila srečanje.

Slabo je podajal Ettienu Capoueju, ta ni uspel zadržati žoge, je pa do nje prišel Cristiano Ronaldo, ki ni dolgo razmišljal in je s sijajnim lobom poskrbel za prednost Uniteda. To je bil zanj že 140. zadetek v Ligi prvakov. V končnici tekme je po še eni napaki Villarreala United izpeljal hiter protinapad, zadnjo podajo je pripravil Bruno Fernandes, za 2:0 pa je z močnim strelom poskrbel Jadon Sancho.

Cristiano Ronaldo je v tej sezoni že trikrat zadel zmagoviti zadetek v zadnjih 15 minutah tekme, kar je največ v zgodovini Lige prvakov.