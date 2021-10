Pique junak blede Barcelone, Šeškovi biki do treh točk

Edini zadetek na Camp Nouu je v 36. minuti prispeval Gerard Pique . Jordi Alba je poslal lepo podajo v kazenski prostor, osrednji branilec pa je v slogu najboljših napadalcev lepo zadel za prednost, ki se je na koncu izkazala za odločilno. V drugem polčasu je navijače Barce razbesnela poteza Ansuja Fatija , ki je po napaki gostujočega vratarja prišel do sijajnega položaja, ko bi enostavno moral podati odprtima soigralcema v kazenskem prostoru, a se je odločil za zahteven strel prek hrbta, ki ni obrodil sadov. Dobrih 10 minut za dokazovanje je na koncu dobil tudi Sergio Aguero , ki se vrača po poškodbi. Zanj je bil to drugi nastop v dresu Barce, potem ko je proti Valencii konec tedna dobil tri minute.

Salzburg brez Šeška storil nov korak do osmine finala

Biki so bili brez slovenskega napadalca Benjamina Šeška, ki še okreva po poškodbi, vrnil naj bi se osmega novembra. A to se Salzburžanom ni poznalo. Karim Adeyemi se je že v tretji minuti vpisal med strelce za zgodnje vodstvo bikov. Izenačil je sicer Lukas Nmecha v 15. minuti, a v drugem polčasu je bilo zopet vse v znamenju domačih. V znamenju Noaha Okaforja, če smo bolj natančni. Švicarski talent, za katerega je Salzburg Baslu plačal kar 11 milijonov evrov, je najprej zadel v 65. minuti, nato pa še v 77., s čimer je bil zmagovalec odločen. Biki so sedaj pri sedmih točkah na prvem mestu skupine G in na dobri poti, da se uvrstijo v osmino finala.

Liga prvakov, tretji krog:

Skupina E:

Barcelona – Dinamo Kijev 1:0 (1:0)

Pique 36.

Benjamin Verbič (Dinamo) je obsedel na klopi.

Benfica – Bayern München