Chelsea premagal Malmö, Wolfsburg premagal Šeškov Salzburg

Domače je že v tretji minuti v vodstvo popeljal vezist Ridle Baku . Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško , ki še okreva po poškodbi stegenske mišice je tekmo začel na klopi. V 30. minuti tekme so imeli gostujoči nogometaši dorbih dvajset metrov od gola nasprotnika na voljo prosti strel. Z levico ga je natančno izvedel in izenačil Maximilian Wöber . Izenačeno je ostalo vse do 60. minute, ko je dolgo podajo Maximiliana Arnolda v zadetek pretvoril Lukas Nmecha . Po drugem zaostanku na tekmi je strateg gostov iz Salzburga Matthias Jaissle v igro poslal tudi Šeška, a 18-letni Radečan ni uspel vplivati na rezultat.

Chelsea je na Švedsko odpotoval brez napadalcev Romeluja Lukakuja in Tima Wernerja ter vezistov N'Gola Kanteja, Matea Kovačića, ki okrevajo po poškodbi, v Londonu pa je ostal tudi Mason Mount, ki je zbolel. Prvi polčas je minil mirno, več priložnosti so imeli nogometaši Chelseaja, a kar 73 odstotne posesti žoge niso znali pretvoriti v zadetek. V 56. minuti pa je Londončanom le uspelo, na desni strani igrišča sta si podaji izmenjala Kai Havertz in Callum Hudson-Odoi, slednji pa je z lepo podajo zaposlil Hakima Ziyecha, ki mu z razdalje nekaj metrov ni bilo težko zadeti. Ziyech je tako dosegel svoj osmi gol v Ligi prvakov in se izenačil z Marouanom Chamakhom kot najuspešnejši strelec v tem tekmovanju iz Maroka.