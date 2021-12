Messi in Ramos nazaj na Bernabeuu, Cristiano v Madridu, Šeško pa prvič v München

Žreb osmine finala Lige prvakov so morali opraviti kar dvakrat, da smo končno dobili osem parov, ki se bodo februarja in marca naslednje leto pomerili za vstopnico v četrtfinale prestižne Lige prvakov. Za vas smo pripravili pregled vseh parov.

Salzburg - Bayern München Bayern se je po skupini E, v kateri so nastopali tudi Benfica, Barcelona in Dinamo Kiev, ležerno sprehodil. Bavarci so zmagali na vseh šestih tekmah in izmed vseh ekip v letošnjem tekmovanju dosegli največ zadetkov v skupinskem delu. Nasprotnikova mreža se je zatresla kar dvaindvajsetkrat. Nemci so skupaj z Realom tudi prejeli najmanj zadetkov (3). Februarja se bodo igralci Bayerna soočili z mladostnim Salzburgom, za katerega uspešno nastopa nadarjeni Slovenec Benjamin Šeško. Avstrijski prvaki so v na videz šibki skupini G zaostali zgolj za francoskim Lillom. Prejeli so dvakrat več zadetkov od svojih nasprotnikov v osmini finala, dosegli pa so jih zgolj osem.

icon-expand Benjamin Šeško je v letošnji sezoni na 24 tekmah v vseh tekmovanjih zadel 7 golov FOTO: AP

Vse torej kaže na novo prepričljivo napredovanje Bavarcev v naslednji krog, saj sta se ta dva nasprotnika pomerila tudi v lanskem skupinskem delu. Takrat je Bayern zmagal na obeh tekmah s skupnim rezultatom 9:3. Največ zadetkov na omenjenih tekmah je seveda dosegel Robert Lewandowski, ki je mrežo Avstrijcev zatresel trikrat. Tudi letos bo poljski ostrostrelec predstavljal največjo nevarnost vratarju Avstrijcev, saj je na šestih tekmah skupinskega dela Lige prvakov dosegel že devet zadetkov. Atletico Madrid - Manchester United Cristiano Ronaldo bi si verjetno želel, da bi prvotni žreb tudi obveljal, saj je njegovemu Manchester Unitedu namenil PSG, za katerega letos nastopa njegov veliki tekmec Lionel Messi. Argentinec je letos prejel nagrado Ballon d'Or, med tem, ko je Ronaldo na glasovanju zasedel šele šesto mestu in najbrž si Portugalec želi v neposrednem obračunu dokazati, da je boljši od legendarnega Argentinca. A ta priložnost – vsaj kar se tiče osmine finala – mu je po razveljavitvi prvotnega žreba bila odvzeta.

icon-expand Statistika Cristiana Ronalda v Ligi prvakov FOTO: Sofascore.com

Kljub temu pa se bo Cristiano pomeril z zelo znanim nasprotnikom. Atletico Madrid je klub, s katerim se je Portugalec pomeril največkrat v svoji karieri. Na 35 tekmah v dresu Juventusa in Reala je proti njim dosegel 25 zadetkov in devet podaj. V spominu se mu je verjetno najbolj vtisnil njegov zadetek v finalu Lige prvakov leta 2014, ko je v 120. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki potrdil zmago Reala proti velikim tekmecem. United je v Ligi prvakov res v boljši formi kot v svojem državnem prvenstvu, a iz skupine F so se kot vodilno moštvo v nadaljevanje uvrstil z najmanjšim številom osvojenih točk skupaj z Lillom, ki je skupino G tudi osvojil z zgolj enajstimi osvojenimi točkami. Atletico jih je v "skupini smrti" B, kjer so nastopali tudi Liverpool, Porto in Milan, osvojil še manj, zgolj sedem. Tudi Atletico je med moštvi, ki so napredovala z drugim mestom v svoji skupini, osvojil najmanj točk. Poleg Benfice pa so varovanci trenerja Diega Simeoneja tudi edino moštvo, ki je napredovalo z negativno razliko doseženih in prejetih zadetkov (–1). Sporting - Manchester City Mestni tekmeci Uniteda so iz letošnjega skupinskega dela napredovali z drugim največjim številom prejetih zadetkov, saj so nasprotniki njihovega vratarja Edersona premagali kar desetkrat. A varovance Josepa Guardiole bo najbrž pomirilo dejstvo, da je prav njihov tekmec v osmini finala Sporting prejel več zadetkov (12). Angleži so v tem spopadu nesporni favoriti, saj so se lanski finalisti v zadnjih štirih sezonah vselej uvrstili vsaj v četrtfinale. Kljub temu pa bo Portugalcem samozavest vlivalo dejstvo, da so Angleže enkrat že izločili ravno v osmini finala Lige prvakov. Leta 2012 so v četrtfinale napredovali po zmagi 1:0 doma in porazu 3:2 v gosteh. Marca bi ob takih izidih obe moštvi morali odigrati vsaj še 30 minut dodatka, saj od letošnje sezone naprej število golov v gosteh ne odloča o napredovanju v primeru izenačenega skupnega izida.

icon-expand Josep Guardiola je svojo zadnjo Ligo prvakov osvojil pred natanko desetletjem, ko je na klopi Barcelone osvojil svojo drugo Ligo prvakov v vlogi trenerja. Kot igralec je evropski klubski prvak bil enkrat. Leta 1992 je prav tako bil prvak z Barcelono. FOTO: AP

Villareal - Juventus Varovanci Španskega trenerja Unaia Emeryja so svoj napredek potrdili dan pozneje od vse ostalih udeležencev osmine finala, saj je bila tekma proti Atalanti, ki je odločila kdo bo drugi v skupini F, prestavljena na četrtek. Španci niso redni udeleženci izločilnih bojev v Ligi prvakov, saj so šele tretjič napredovali iz skupinskega dela. Na svoji klopi imajo trenerja, ki blesti v izločilnih delih evropskih tekmovanj, saj je do zdaj Ligo Evropa osvojil kar štirikrat (tri s Sevillo in eno z Villarealom), vprašanje je zgolj, ali Emery svojo zlat občutek iz drugorazrednega Uefinega tekmovanja lahko prenese tudi v Ligo prvakov.

Juventus ima na drugi strani na svoji klopi trenerja Massimiliana Allegrija, ki jih je 2014/15 in 2016/17 popeljal vse do finala. Kljub presenetljivi zmagi v skupini C pa stara dama iz Torina letos ne blesti, saj se v italijanski Serie A nahaja šele na šestem mestu. V minulih dveh sezonah je Juventus pod taktirko Maurizia Sarrija in Andree Pirla izpadel prav v osmini finala Lige prvakov. Moštvi se do zdaj še nikoli nista srečali na uradnih tekmah.

icon-expand Massimiliano Allegri je Juventus dvakrat že popeljal v finale Lige prvakov, a oba finalna obračuna izgubil. FOTO: AP

Benfica - Ajax Zanimiv spopad velikanov evropskega nogometa, ki že dolga leta nista osvojila Lige prvakov. Ajax je bil najboljši v Evropi štirikrat (1971, 1972, 1973, 1995), Benfica pa dvakrat (1961, 1962). Nizozemci znova navdušujejo z zelo mlado ekipo, na čelu katere pa blesti igralec v najboljših nogometnih letih. 27-letni Sebastien Haller je namreč skupinski del zaključil z največ zadetki. Z desetimi goli na prvih šestih tekmah je bil Francoz preprosto nezaustavljiv. Moštvi sta se v zgodovini do zdaj pomerili sedemkrat, najpomembnejši srečanji pa sta pripadli Ajaxu, saj so na poti do drugega naslova evropskega tekmovanja Portugalce premagali v polfinalu takratnega evropskega pokala.

icon-link Naj strelci skupinskega dela Lige prvakov 2021/22 FOTO: Sofascore.com

Inter Milano - Liverpool Inter in Liverpool sta skupaj že devetkrat pokorila nogometno Evropo. A februarska in marčevska tekma bosta šele peta in šesta med tema slovitima kluboma. Angleži so jih dobili tri, Italijani pa zgolj eno. Kljub temu, da je Inter v letošnjo sezono Lige prvakov vstopil kot italijanski prvak, Liverpool pa je v lanski angleški Premier ligi zasedel šele tretje mesto, bodo Angleži nesporni favoriti na obračunih pomladi. Skupinski del so prvič v svoji zgodovini zaključili s šestimi zmagami, Mohamed Salah pa je na šestih tekmah dosegel sedem zadetkov. Egipčan bo na obračunih februarja in marca daleč najbolj nevaren igralec, saj je na 22 letošnjih tekmah v vseh tekmovanjih zadel že 21 golov. Sledita mu vedno nevarna Diogo Jota in Sadio Mane s po devetimi zadetki v vseh tekmovanjih. Inter se je za napredovanje iz skupine D moral malo bolj namučiti, saj je osvojil osem točk manj od Liverpoolčanov v vsaj na videz lažji skupni. V napadu blestita predvsem Argentinec Lautaro Martinez (10 golov v vseh tekmovanjih) in 35-letni Edin Džeko (11 golov).

icon-expand Edin Džeko kljub starosti (35) blesti v vrstah svojega novega moštva Interja FOTO: AP

Chelsea - Lille Edini par, ki se ni spremenil tudi po ponovnem žrebanju. Angleži so verjetno veseli, da njihov nasprotnik ni Real Madrid, ki je bil poleg Francozov edini možen nasprotnik Chelseaja. Lanski prvaki so zadnjo skupinsko tekmo proti Zenitu presenetljivo remizirali (3:3), posledično so Londončani skupino H zaključili na drugem mestu. Kljub temu lanski zmagovalci Lige prvakov blestijo v Premier ligi in pod taktirko Thomasa Tuchela tudi letos delujejo zelo nevarno in organizirano. Moštvi sta se v Ligi prvakov srečali predlani, ko je Chelsea zmagal na obeh tekmah. Francozi so kljub dejstvu, da so aktualni državni prvaki v novo sezono po odstopu uspešnega trenerja Christopha Galtiera vstopili brez velikih pričakovanj, a v na videz najlažji skupini letošnje Lige prvakov so osvojili prvo mesto, čeprav v francoskem Ligue 1 ne blestijo, saj so trenutno šele enajsti.

icon-expand Lille kljub odhodu trenerja Christopha Galtiera nadaljuje z dobrimi predstavami, vsaj v Ligi prvakov FOTO: AP

PSG - Real Madrid Lionel Messi je letos zapustil Barcelono, a to ne pomeni, da ne bo igral proti največjem rivalu svojega nekdanjega kluba. Žreb je v drugo Cristiana Ronalda in Manchester United spremenil v Real Madrid. Messi je v svoji karieri do zdaj največ tekem odigral prav proti Realu. Na 45 tekmah je zadel 26 golov in zmagal devetnajstkrat. A to ni edini povratek v špansko prestolnico, ki bo pustil pečat. Po 16. letih je Sergio Ramos letos zapustil klub, s katerim je osvojil štiri Lige prvakov in pet naslovov španskega prvaka. V Madridu po ponovitvi žreba verjetno niso bili zadovoljni, saj bi se prvotno morali spopasti z Benfico. Z Messijem sta na zelenici slovitega Santiago Bernabeua dolga leta igrala kot nasprotnika, marca prihodnje leto pa bosta tam prvič zaigrala v enakih dresih.