Domžale, Olimpija in Maribor čakajo povratne evropske tekme

Domžale so doma proti Fincem iztržile le 1:1, tako da se tudi na severu Evrope obeta nepredvidljiva predstava. "Pričakovanja so jasna. Tekma je finale za ene in druge. Naš cilj je, da gremo zmagat in se uvrstit v naslednji krog," je na novinarski konferenci pred odhodom na Finsko dejal trener Dejan Djuranović.

"Pričakujem, da bo tekmec igral s podobno postavo kot v Domžalah. Mi smo se nanj pripravili. Verjamem v fante in v to, da bomo odigrali dobro tekmo in da bomo uspešni," je dodal Djuranović, ki ne bo mogel računati na napadalca Daria Kolobarića, ki je pred prestopom v Belorusijo. "To pomeni, da smo izgubili dobrih deset golov in jih bomo morali nadoknaditi," je skorajšnji odhod napadalca pokomentiral Djuranović.

Domžale bodo ob morebitnem uspehu v 3. krogu igrale proti islandskemu Hafnarfjördurju ali norveškemu Rosenborgu, ki je prvo tekmo v gosteh dobil z 2:0.