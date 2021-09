Barcelona z rdečim kartonom in točko iz Cadiza

Nogometaši Barcelone so v 6. krogu španskega prvenstva gostovali pri Cadizu, domov pa se vračajo (le) s točko (0:0). Tekma se je končala brez golov, varovanci trenerja Ronalda Koemana pa so od 65. igrali le z deseterico, saj je drugi rumeni karton dobil Frenkie de Jong. Igralec tekme je bil vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, katalonska zasedba pa je trenutno le na sedmem mestu lestvice La Lige (in tekmo manj od tekmecev).

icon-expand Frenkie de Jong in Tomas Alarcon. FOTO: AP Barcelona je pred tekmo v gosteh s Cadizom na štirih tekmah dosegla dve zmagi in dva remija. Trener Ronald Koeman ni mogel računati kar na nekaj ključnih igralcev, Sergia Agüera, Jordija Albe, Pedrija, Martina Braithwaita, Ousmana Dembeleja, če omenimo ključne. Nizozemski trener je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Gerard Pique, Sergino Dest, Pablo Gaviria, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Yusuf Demir, Luuk de Jong, Memphis Depay. Prvi polčas se je končal brez golov, priložnosti pa so bile redke. Barcelona je imela veliko premoč v posesti žoge (77 odstotkov), vendar to ni pomagalo, saj je v okvir gola Cadiza usmerila le en strel. Na začetku drugega polčasa pa se je izkazal vratar Marc-Andre ter Stegen, ki je s skrajnimi močmi odbil žogo po strelu Negreda in preprečil vodstvo domačih. Le nekaj minut zatem pa je Memphis Depay dobro ogrel domačega vratarja Jeremiasa Ledesmo. Težave za Barco so se začele sredi drugega polčasa, ko je v štirih minutah Frenkie de Jong dobil dva zaporedna rumena kartona. Prvega v 61., drugega v 65. minuti in je moral z igrišča. Cadiz je napadal, ter Stegen se je znova izkazal v 81. minuti, ko je iz bližine ubranil strel Sancheza. V zaključku je bilo še precej razburljivo, najprej je še enkrat Sancheza ustavil vratar Barce, v protinapadu pa je imel Depay izjemno priložnost, a je žoga zletela mimo vratnice. V 97. minuti je sledila še zadnja akcija, ko je ter Stegen zaustavil strel Alarcona, nato je glavni sodnik odpiskal konec tekme. V strelih na gol je bilo na koncu 3:2 za Cadiz, v posesti žoge pa je ostalo pri prednosti Barce (v odstotkih 68:32). Za igralca tekme je bil izbran vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, katalonska zasedba pa je trenutno le na sedmem mestu lestvice La Lige z devetimi točkami (in tekmo manj od tekmecev). Barcelona je s turškim Kayserisporom sklenila dogovor o prestopu nadarjenega 17-letnega Emreja Demirja. Katalonci so zanj odšteli dva milijona evrov odškodnine, pogodba pa mladeniča veže s klubom do leta 2027. Na preostalih dveh današnjih tekmah je Real Sociedad v gosteh premagal Granado (2:3), odločil je gol Elustonda v 83. minuti, ko je postavil končni izid, Betis pa prav tako na gostovanju Osasuno (1:3). icon-link Cadiz - Barcelona FOTO: Sofascore.com Izidi:

Cadiz - Barcelona 0:0 (0:0)

RK: de Jong 65.



Granada - Real Sociedad 2:3 (1:0)

Sanchez 9., Milla 70./11-m; Elustondo 52., 83., Merino 60.



Osasuna - Betis 1:3 (1:1)

Kike 39.; Hermoso 21., Juanmi 81., Jose 93.