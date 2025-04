Slovenke ne bežijo od vloge favoritinj proti Turkinjam

Slovenska reprezentanca je tokratno ligo narodov začela z dvema zmagama – v gosteh je bila z 2:1 boljša od Grčije, potem še doma v Kopru s 4:0 od Irske. Turčija je naprej v gosteh tesno izgubila proti Irski (1:0), potem pa z 1:0 doma ugnala Grčijo. Slovenija čaka nadaljevanje lige narodov na 38. mestu na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Tako visoko Slovenija ni bila še nikoli. " Postale smo ena dobra "klapa", večina nas je skupaj že nekaj let, tudi mlajše igralke so se zelo dobro v vklopile v ekipo. Smo prava ekipa, to je ena ključnih stvari, temeljev ," se Dominika Čonč , izkušena vezistka s 83 tekmami v dresu Slovenije, ozre na temelje dobrih rezultatov, ki krasijo slovensko izbrano vrsto na uvodu v Uefino Ligo narodov. Slovenija ima po uvodnih dveh krogih dve zmagi.

"Seveda o tem razmišljamo, veliko tekmovanje je velik cilj. Nekaj let že garamo za to. Vidi se, da nas je večina deklet v tujini, da igramo v dobrih ligah in dobrih klubih, posledično tudi reprezentanca raste," Dominika Čonč o tem, da si tudi sama želi, da bi reprezentanca naredila ta velik korak in se uvrstila na veliko tekmovanje. V tem hipu je v mislih naših reprezentantk Turčija – tekmica v 3. in 4. kolu Uefine lige narodov.