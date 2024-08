Ajax po 34 enajstmetrovkah izločil slovensko obarvani Panathinaikos

Po tem, ko so nogometaši Ajaxa prejšnji teden v gosteh slavili z 1:0, so bili Nizozemci pred povratnim obračunom v vlogi izrazitega favorita za napredovanje v play-off. A gostje iz grške prestolnice so imeli drugačne načrte ter v 89. minuti tekme preko rezervista Teteja izsilili podaljške. Nogometaši iz Amsterdama so v 102. minuti sicer prišli do zadetka, ki je bil po intervenciji VAR-a razveljavljen zaradi prekrška ob izgradnji napada, ekipi pa sta po dobrih dveh urah igre začeli z izvajanjem enajstmetrovk, ki se je zapisalo v zgodovino.

Odgovornost za prvo izvedbo je prevzel vezist gostov Daniel Mancini, izkušeni nizozemski vratar Remko Pasveer pa je njegov strel obranil. Naslednjih osem izvajalcev je merilo v polno, Brian Brobbey je nato izvedel strel iz bele pike, ki bi lahko bil odločilen, a je Bartlomiej Dragowski prebral njegovo namero in ohranil upanje za Panathinaikos. V nadaljevanju sta obe ekipi po trikrat zgrešili in osemkrat zadeli, odločilna pa je bila 17. serija, ko Tonny Vilhena ni uspel premagati domačega vratarja, Anton Gaaei pa je z zadetkom poskrbel za evforijo na tribunah kultne Johan Cruijff Arene.

Adam Gnezda Čerin je odigral 82 minut, Benjamin Verbič in Andraž Šporar pa nista bila v kadru za tekmo.