Ajaxov mladinski trener: Nočemo, da v prostem času igrajo videoigre

V nedavnem intervjuju pred povratno tekmo polfinalaLige prvakov s Tottenhamomje John Heitinga za angleški Telegraph razkril, kaj je tisto, kar Ajax v svetovnem merilu loči od ostalih velikih nogometnih klubov. Nizozemec letošnji uspeh v najelitnejšem evropskem tekmovanju pripisuje načinu, s katerim pri Amsterdamčanih že od malega vzgajajo svoje nogometaše: "Zelo pomembno je, kako so fantje, ki prispejo v akademijo, trenirani. Še bolj pomembno pa je, kako so vzgojeni. Že od malega jim skušamo vcepiti naš način razmišljanja, našo nogometno filozofijo."

"Samo talent ni dovolj"

"Veliko je nogometašev, ki so zelo talentirani, a jim v profesionalnem nogometu ne uspe. V večini primerov se to zgodi, ker nogometaš ni dovolj mentalno pripravljen na profesionalno življenje, ki ga čaka. Našim fantom želimo priučiti delovne navade. Veliko časa porabimo, da jim vcepimo našo miselnost, saj je njihov uspeh v veliki meri odvisen od tega, kako trdo delajo in kako močno si uspeha želijo."

"Nekateri govorijo, da smo pri Ajaxu arogantni, da želimo v nogometu doseči nekaj nemogočega, a to ni res. Ko se pridružijo akademiji je večina fantov stara šest ali sedem let. Takoj jim želimo dopovedati, da je lepota nogometa v tem, da ga igraš svobodno, s samozavestjo in pogumom. Želimo, da si naši fantje na igrišču drznejo. Želimo, da poizkusijo s preigravanjem. Želimo, da vedno iščejo podajo naprej, da so kreativni. Le tako lahko dosežejo svoj pravi potencial."

Po mnenju finalista svetovnega prvenstva v Južni Afriki pa je zelo pomembno, da mladeniči o nogometu razmišljajo tudi, ko niso na nogometnem igrišču: "Mladi fantje imajo po končanem treningu ali tekmi veliko dela. Dodelimo jim veliko število domačih nalog, ki poskrbijo, da ostanejo zaposleni. Ne želimo si, da bi naši fantje v prostem času igrali videoigre. Želimo, da razmišljajo o nogometu."