Arsenal rešil celo kožo na derbiju z Benfico, izpad Napolija

Nogometaši Arsenala so po zaostanku z 1:2 v Pireju le uspeli priti do popolnega preobrata proti Benfici in napredovanja v osmino finala Lige Evropa. Gol odločitve je v zaključku tekme zabil Pierre-Emerick Aubameyang. Potem ko se je prva tekma zaključila z remijem (1:1), je bilo jasno, da se v Pireju (Arsenal je domačo tekmo zaradi omejitev potovanj gostil v Grčiji) obeta vroča tekma. Topničarji so sicer začeli odlično: z golom Aubameyanga v 21. minuti.Diogo Goncalves je še pred iztekom polčasa izenačil na 1:1. Nato pa je sledil šok za Londončane: najprej je VAR razveljavil zadetek Aubameyanga, nato pa so Portugalci povedli z golom vezistaRafe Silve. Pred topničarji je bila izjemno zahtevna naloga, saj so za napredovanje v osmino finala potrebovali dva zadetka. A uspelo jim je: najprej je na 2:2 izenačil škotski branilec Kieran Tierney, nato pa je zmagoviti zadetek v 87. minuti tekme priskrbel Aubameyang.

Slovo Napolija

Posloviti pa se je moral velikan Napoli, za katerega je bila usodna Granada. Italijani so sicer na povratni tekmi na stadionu Diega Armanda Maradone v Neaplju sicer slavili z 2:1, a to ni bilo dovolj za napredovanje, saj je Granada prvo tekmo dobila z 2:0. Španci so se tako veselili napredovanja med 16 najboljših s skupnim izidom 3:2.