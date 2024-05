Gasperini obračun z Marseillom označil za najpomembnejšega v svoji karieri

Atalanta bo skušala postati drugi italijanski klub v finalih evropskih tekmovanj to sezono, potem ko si je tekmo za naslov v Konferenčni ligi že v sredo zagotovila Fiorentina, ki je izločila Club Brugge. Zaradi odličnih predstav v Evropi bodo imeli Italijani v prihodnji sezoni kar pet predstavnikov v Ligi prvakov. "Veseli nas, da smo z dobrimi predstavami dvignili koeficient in ugled naše lige. Upam, da bomo z zmago še doprinesli k kredibilnosti Serie A," je o tem dodal Gasperini.

"Glede na vložek bi lahko rekel, da je to najpomembnejša tekma moje kariere, a tudi v preteklosti je bilo kar nekaj obračunov zelo pričakovanih," je na sredini novinarski konferenci povedal strateg Bergamčanov, ki na klopi "boginje" sedi že od leta 2016. Vmes je klub v koronski sezoni 2019/2020 popeljal do četrtfinala Lige prvakov, kjer je bil boljši poznejši finalist PSG.

"Dokazali smo, da se lahko tudi v manjšem okolju in s proračunom, ki se ne more primerjati z nekaterimi drugimi klubi, pride zelo daleč. Ustvarili smo ekipo z identiteto, ki je povezana z lokalnim okoljem. Občutek pripadnosti je zelo pomemben," je nadaljeval 66-letni strateg na klopi Atalante.

Gianluca Scamacca po vrnitvi v domovino z West Hama deluje kot prerojen in je v tej sezoni sodeloval pri kar 22 golih (17 zadetkov, pet asistenc). Bil je edini strelec za Atalanto na prvi tekmi z Marseillom, ko je zadel v 11. minuti, tudi tokrat pa navijači iz Bergama od njega pričakujejo ogromno.

Atalantin kader trenutno še zdaleč ni tako zvezdniški, ko je bil ob že omenjeni epizodi v Ligi prvakov pred štirimi leti, ko so blesteli Josip Iličić , Duvan Zapata in Alejandro Gomez . A Gasperini je tudi letos uspel najti cel kup talentiranih nogometašev, ki igrajo boljše, kot se je od njih sprva pričakovalo.

Gasperini je dodal še, da so njegovi varovanci z uvrstitvijo v polfinale spisali novo zgodovinsko poglavje kluba, a se pri tem niti slučajno ne mislijo ustaviti. "Ne smemo si postavljati limitov. To je moment za zgodovino. Prepričan sem, da nam bodo na poti do finala pomagali tudi navijači. Njihova podpora je za nas ključnega pomena."

Če bo Atalanti na krilih glasnih navijačev uspelo preskočiti Marseille in priti do finala, ki ga bo gostil Dublin, preverite nocoj na Kanalu A in VOYO.