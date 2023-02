Barco rešil pred porazom, nato pa po menjavi ponorel

V osrednjem obračunu četrtkovega nogometnega večera na Kanalu A in VOYO sta se pomerila Barcelona in Manchester United, na koncu je bil izid 2:2. Rdeči vragi so vodili z 2:1, nato pa je Katalonce pred porazom rešil Rapinha. Strateg blaugrane Xavi Hernandez je Brazilca slabih deset minut pred koncem posadil na klop, ta pa zamenjave ni ravno dobro prenesel.

Katalonci v domačem prvenstvu blestijo, v Evropi pa so se morali po tretjem mestu v skupinskem delu nogometne Lige prvakov sprijazniti z "drugoligaškim" nadaljevanjem. Žreb jim je že v kvalifikacijah namenil najtežjega možnega nasprotnika, rdeči vragi pa so odločitev o napredovanju prestavili na svoj Old Trafford.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V prvem polčasu so bili za odtenek nevarnejši gostje, v nadaljevanju pa so na Camp Nouu padali tudi zadetki. Najprej je zadel Marcos Alonso z glavo za domače, a je že tri minute pozneje izenačil Marus Rashford. Za United je nato z avtogolom za vodstvo poskrbel Jules Kounde, boljše izhodišče blaugrani pred povratno tekmo pa je priigral Raphinha v 76. minuti. In prav Brazilec je bil v središču pozornosti po tekmi. In to ne zaradi doseženega zadetka za končni remi. "Trener Xavi Hernandez ga je zamenjal v 82. minuti in v igro poslal Ferrana Torresa. Brazilski krilni igralec je ob tem na klopi za rezervne igralce ponorel," odkriva madridski AS.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetek namreč nesporno kaže veliko jezo 26-letnega Brazilca, ki se ni mogel sprijazniti z menjavo. "Najprej je sedel na klopi, a bil pri miru le za hip. Že v naslednjem trenutku je začel udarjati po stolu pred sabo. Pomiril ga je šele izkušeni Jordi Alba. Oziroma bolje rečeno, skušal ga je pomiriti," dodaja AS, ki še poudarja, da je bil Rapinha junak Barce proti Manchester Unitedu, saj se je podpisal pod gol in asistenco. Na novinarski konferenci po tekmi so trenerja blaugrane Xavija spraševali o Rapinhijevem odzivu.