Bodo/Glimt presenetil Lazio, Tottenham in United remizirala

Nogometaši Bodo/Glimta so na prvi četrtfinalni tekmi Lige Evropa doma presenetili Lazio in slavili z 2:0. Preostale tekme so se končale neodločeno – Lyon in Manchester United sta se razšla z 2:2, Tottenham Hotspur in Eintracht Frankfurt z 1:1, na tekmi med Rangersi in Athletic Bilbaom pa ni bilo zadetkov.