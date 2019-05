Čeferina pozivajo k plačilu plesalcev na finalu Lige prvakov

S tem se je Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa) pridružil pozivu Mednarodne zveze uprizoritvenih umetnikov (Fia), ki je 16. maja v odprtem pismu svoje člane opozorila, da je bila s strani španske članice ConARTE opozorjena na razpis Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerem ta za otvoritveno slovesnost finala Lige prvakov 1. junija v Madridu išče 200 prostovoljnih plesalcev.

Po mnenju Fie gre za kršitev pravic umetnikov, zato je odprla peticijo s pozivom Uefi za ustrezno plačilo vsem nastopajočim. Pozivu Fie se je zdaj pridružila Glosa, ki v pismu Aleksandra Čeferinaopozarja, da bi bilo "skrajno ignorantsko in sprevrženo" od Uefe, ki je v zadnjem poslovnem letu ustvarila skoraj 4 milijarde evrov prihodkov, če bi plesalci na otvoritveni slovesnosti svoje delo opravljali brez plačila.

Neprijetno presenečenje

Sindikati v Španiji so razpis Uefe, s katerim je ta iskala "200 prostovoljnih plesalcev, športnikov in študentov gledališča in glase za nastop ob priznanem mednarodnem umetniškem imenu na otvoritveni slovesnosti finala lige prvakov", prijavili delovnemu inšpektorju kot kršitev delavskih pravic, je 6. maja poročal španski športni časnik AS. Po mnenju sindikatov gre za izkoriščanje dela, ki bi moral biti dostojno plačan.

"V Glosi nismo spoštljivi le do kulture in narave, marveč gojimo posebno predanost lepemu, zdravemu in poštenemu načinu življenja. Med našimi člani so tudi športniki, ljubiteljski in ekstremni, ter vrhunski poznavalci nogometa, 'najpomembnejše (postranske) reči na svetu', ki sta jih omenjeno opozorilo in poziv neprijetno presenetila," so v pismu Čeferinu zapisali pri Glosi.

'S svojim ugledom in vplivom ste že večkrat dokazali, da ne morete razmišljati drugače'

"Vsi smo dolžni skrbeti za več in boljše namesto za manj in slabše (kakršno je tudi geslo našega sindikata), verjamemo, da ne morete razmišljati drugače, saj ste s svojim ugledom in vplivom to že večkrat dokazali,"še dodaja sindikat v pismu in Čeferina poziva, da poskrbi za plačilo vseh sodelujočih v programu finala lige prvakov.

"V nasprotnem primeru bodo spektakli na zelenicah, ki nas v zadnjem času razveseljujejo kakor že dolgo ne, brez polnega sijaja," zaključuje Glosa. V finalu se bosta 1. junija pomerili angleški ekipi Tottenham Hotspur in Liverpool, prenos obračuna si boste lahko ogledali samo na POP TV in VOYOod 20. ure naprej. Bodite z nami!