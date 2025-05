Čeferinu zmanjkalo medalj, Postecoglou uresničil napoved

Nogometaši Tottenhama so v sredo v finalu Lige Evropa z rezultatom 1:0 premagali Manchester United in prvič po letu 2008 osvojili veliko trofejo. Trije zvezdniki kluba iz severnega Londona so se morali po tekmi, na kateri je njihov trener Ange Postecoglou uresničil napoved o osvajanju lovorik, zadovoljiti s stiskom roke Aleksandra Čeferina, ki je imel premalo odličij, da bi z njimi nagradil vse nogometaše zmagovalne ekipe.

Cristian Romero je bil izbran za najkoristnejšega igralca finala, obenem pa tudi za najboljšega igralca letošnje sezone. FOTO: AP icon-expand

Angleški finale v Ligi Evropa je z zadetkom v 42. minuti odločil Brennan Johnson, čigar gol je Tottenhamu prinesel še tretjo trofejo v omenjenem tekmovanju. Prva evropska trofeja po 41 letih in obenem prva pomembna lovorika po 17 letih je pričakovano prinesla veliko evforijo, med katero se je v nezavidljivem položaju znašel predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Slednji je, kot je to v navadi, nogometašem zmagovalne ekipe podelil medalje, zadnji v vrsti pa so bili urugvajski vezist Rodrigo Bentancur, igralec tekme Cristian Romero in kapetan Heung-min Son, ki na zelenici niso prejeli odličij. Teh je bilo namreč premalo, omenjena trojica pa jih bo prejela v prihodnjih dneh.

Nepričakovan pripetljaj pa ni vplival na vzdušje nogometašev Tottenhama, katerim bo sredin večer za zmeraj ostal v spominu: "Uspelo nam je. Večkrat sem povedal, da želim s tem klubom doseči nekaj posebnega, in zdaj mi je to uspelo. Bilo je nekaj težkih tekem, a od začetka sezone sem verjel, da lahko osvojimo to trofejo. V desetih letih sem zbral ogromno lepih spominov. Res sem zelo, zelo srečen. Zdaj je čas za slavje," je po tekmi povedal Son, ki barve Tottenhama brani že od leta 2015.

Trofejo je kot prvi v zrak dvignil kapetan Heung-min Son. FOTO: AP icon-expand

Slavje je za kratko izjavo prekinil tudi strelec edinega zadetka: "Ne vem, kaj se je pri zadetku zgodilo, ampak žoga je končala v mreži, tako da mi je vseeno. Tako dober klub ne bi smel tako dolgo čakati na trofejo. Biti del ekipe, ki je osvojila lovoriko, je nekaj neverjetnega. Potreboval bom še nekaj časa, da povsem dojamem, kaj nam je uspelo," je povedal Johnson, za katerega je to prva trofeja v karieri.

Pričakovano pa je bil izjemno navdušen in ponosen tudi trener Ange Postecoglou, ki je septembra dejal, da v vsakem klubu v drugi sezoni osvoji lovoriko. Mnogi so dvomili, da mu bo to uspelo tudi s Spursi, a kljub zahtevni sezoni, zaznamovani s številnimi poškodbami njegovih varovancev, je svojo izjavo uspel upravičiti. "Še vedno skušam vse skupaj dojeti. Vem, kaj to pomeni za ta klub. Čutil sem nervozo pri vseh v klubu, ker so bili že prej v takšni situaciji. Dokler se ne znebiš tega bremena, ne moreš zares razumeti, kakšen je občutek," je misli po zgodovinskem uspehu strnil avstralsko-grški nogometni strokovnjak, ki očitno v drugih trenerskih sezonah resnično piše posebne zgodbe.