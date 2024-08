Celjani po evropsko jesen brez kapetana in še nekaterih 'odvečnih'

Če bodo Celjani uspešni, jih v zadnjem kvalifikacijskem krogu evropske lige čaka poraženec 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov med švedskim Malmöjem in grškim Paokom iz Soluna. V primeru izpada in nadaljevanja v zadnjem kvalifikacijskem krogu Konferenčne lige pa se bodo Celjani pomerili z boljšim iz obračuna med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom.

Državne prvake po vrnitvi trenerja Alberta Riere medtem zapuščata še dva nogometaša. Po Karlu Špeljaku in Gregorju Bajdetu sta dres Celja slekla tudi Matic Vrbanec in dosedanji kapetan Denis Popović. "Po pogovoru s trenerjem in vodstvom kluba je bila sprejeta skupna odločitev o zaključku sodelovanja. Ker pa si kot kapetan in Celjan Denis Popović zasluži primeren poklon, se bo Nogometni klub Celje od 'Popeta' slavnostno poslovil na domači tekmi z Mariborom," so sporočili iz tabora grofov.