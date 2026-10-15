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Liga Evropa
Zgodba se razvija

Celje - Omonia Nikozija 0:1* (1. polčas)

Celje, 15. 10. 2026 19.02 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
2026 08 08 Nogomet PLT Celje vs Olimpija 016

Nogometaše Celja na Stadionu Z'dežele igrajo drugo tekmo ligaškega dela Lige Evropa proti ciprskemu predstavniku Omonii. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. V celjskem taboru nimajo težav s poškodbami, manjkal le že dalj časa poškodovani Jošt Pišek. Tekmo sodi azerbajdžanski sodnik Elčin Masijev. Gostje, za katere igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec so sredi prvega polčasa povedli (0:1).

Benjamin Verbič
Benjamin Verbič
FOTO: Luka Kotnik

Tekma z Omonio bo za grofe pomembna tudi z vidika samozavesti, saj bodo v četrtek lovili sploh prve točke v letošnji Ligi Evropa. Omonia v ciprskem prvenstvu po petih odigranih tekmah zaseda tretje mesto, potem ko je v lanski sezoni osvojila naslov prvaka. Tudi aktualnim slovenskim prvakom v tej sezoni na domači sceni ne gre najbolje, saj so na lestvici slovenske lige s 15 točkami trenutno šele na šestem mestu.

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Ciprski predstavnik ima na nogometni tržnici višjo vrednost, saj bi bilo za njegove nogometaše po podatkih Transfermarkta potrebno odšteti 20,73 milijona evrov. Njegova najvrednejša člana sta francoski desni bočni branilec Jean-Kevin Duverne in romunski ofenzivni vezist Florin Tanase. Njune usluge trenutno stanejo 1,8 milijona evrov. Barve Omonie sicer brani tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec.

Mario Kvesić
Mario Kvesić
FOTO: Luka Kotnik

Celjani so od Ciprčanov vredni dobrih pet milijonov evrov manj, a je njihov najvrednejši igralec Svit Sešlar za 400.000 evrov dražji od prej omenjenih Duverna in Tanaseja. Celje na lestvici evropske lige trenutno zaseda 31. mesto, medtem ko je Omonia 16. Igralci iz Nikozije so tudi bolje začeli evropsko ligo, saj so doma z 1:0 odpravili španskega predstavnika Celto Vigo (zmagoviti zadetek je v 88. minuti srečanja dosegel ravno Balkovec), medtem ko so Celjani v gosteh morali priznati premoč Bayerju iz Leverkusna (0:2).

Izid, Liga Evropa, ligaški del, 2. krog:
Celje - Omonia Nikozija 

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nogomet evropska liga celje omonia

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mackon08
15. 10. 2026 18.45
4000 gledalcev samo, Celje nikoli ne bo nogometno mesto.
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