Črn evropski večer za črno-bele: bili na pragu raja, na koncu ostali praznih rok

Še dve minuti pred koncem rednega dela obračuna 5. kroga lige Evropa so imeli Beograjčani vse v svojih rokah: ogromna dva zadetka prednosti (2:0) proti sicer odličnemu nizozemskemu AZ Alkmaarju in napredovanje v izločilne boje omenjenega tekmovanja. Nato pa so nastopile nerazumne črne minute, natančneje obdobje med 88. in 92. minuto, ko so domači nogometaši, ki so v 82. minuti ostali brez izključenega Myrona Boade , z napadi na vse ali nič najprej prek komaj 19-letnega Ferdyja Druijfa znižali zaostanek na 1:2, v drugi minuti sodnikovega dodatka pa je isti nogometaš z izenačujočim zadetkom poskrbel za neverjeten zaključek tekme v Haagu. Kaj pomaga, da so varovanci trenerja Save Miloševića po zadetkih Asane v 16. in Soumaha v 27. minuti prvega polčasa vodili že z 2:0, ko pa so na tako neumen način zapravili praktično nemogoče. Samo zmaga je Beograjčane vodila do uvrstitve v šestnajstino finala lige Evropa, zdaj pa se bodo morali vrniti v kruto realnost vse prej kot 'čistega' domačega državnega prvenstva.

Do napredovanja tudi Wolfsburg, Braga, Gent ...

Nogometaši nemškega Wolfsburga so si z zmago z 1:0 na gostovanju pri Oleksandriji krog pred koncem skupinskega dela že zagotovili prezimitev v Evropi. Do podobnega uspeha so prišli tudi portugalska Braga, belgijski Gent in angleški premierligaš Wolverhampton.



V skupini G smo bili priča dvema izjemnima obračunoma, po katerih še niso znani končni potniki v šestnajstino finala. Feyenoord in Rangers iz Glasgowa sta se razšla brez zmagovalca (2:2), medtem ko je Porto na zahtevnem gostovanju pri švicarskem Young Boys iztržil zelo pomembno zmago z 2:1. Vsa štiri moštva so pred zadnjim krogom še vedno v igri za napredovanje, saj ima trenutno vodilni škotski velikan na svojem računu 8 točk, drugo- oziroma tretjeuvrščeni Porto in Young Boys po 7 ter četrti Feyenoord pet točk.



V skupini H smo tokrat videli dva remija; moskovski CSKA in bolgarski Ludogorec sta se v ruski prestolnici razšla z izidom 1:1, brez zmagovalca pa se je končal tudi dvoboj med madžarskim Ferencvarošem in Espanyolom (2:2). Španski prvoligaš si je že zagotovil napredovanje v izločilne boje, medtem ko se bosta za drugo vstopnico iz te skupine borila še Ludogorec (6 točk) in Ferencvaroš (5 točk). CSKA je zapravil vse možnosti.



V skupini K je krog pred koncem že znano, kateri dve moštvi sta si zagotovili nastopanje v izločilnih bojih. To sta Braga in Wolverhampton, ki sta se v 5. krogu v medsebojnem obračunu razšla z neodločenih 3:3. Turškemu Bešiktašu pa ni pomagala niti domača zmaga z 2:1 proti Slovanu iz Bratislave našega reprezentanta Andraža Šporarja.