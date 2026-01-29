Naslovnica
Liga Evropa

Crvena zvezda in Dinamo Zagreb do mest v play-offu

Ljubljana, 29. 01. 2026 23.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Crvena zvezda - Celta Vigo

Odigran je zadnji krog ligaške faze Lige Evropa, kjer je na vrhu končal francoski velikan Lyon. V boju za mesta v osmini finala ostajata Timi Max Elšnik z beograjsko Crveno zvezdo in Miha Zajc z zagrebškim Dinamom.

Crvena zvezda je letošnjo sezono v drugorazrednem evropskem tekmovanju začela z dvema porazoma in remijem, nato nanizala štiri zmage, za konec ligaške faze pa doma remizirala s Celto iz Viga. Navijači v Beogradu so videli dva pozna zadetka. Goste je v 87. minuti v vodstvo popeljal Fer Lopez, nogometaši zvezde pa so nekaj trenutkov kasneje postavili končnih 1:1. Brunu Duarteju je za zadetek asistiral Timi Max Elšnik, ki je odigral celoten obračun.

Midtjylland - Dinamo Zagreb
Midtjylland - Dinamo Zagreb
FOTO: AP

Napredovanje v play-off pa je bilo precej bolj ogroženo za Dinamo, ki je gostoval pri Midtjylland. Danci so vknjižili zmago z izidom 2:0, kljub temu pa je klub iz Zagreba ligaški del končal na "varnem" 23. mestu. Miha Zajc je v igro vstopil v 60. minuti. Midtjylland je prvi del tekmovanja tako sklenil na tretjem mestu in zaostal le za Lyonom in Aston Villo. Neposredno v osmino finala so se uvrstili še Real Betis, Porto, Braga, Freiburg in Roma.

nogomet liga evropa

Izjemni Chelsea nemočni Barceloni odčital lekcijo nogometa

