De Rossi v bran Karsdorpu: Odigral je dobro tekmo

"V prvem polčasu bi morali biti previdnejši pri nadzoru žoge. Ne bi jim smeli dopustiti vseh teh protinapadov. Tekmo smo začeli s pravo mero agresivnosti. Imeli smo nekaj velikih priložnosti, ampak nismo uspeli zadeti. Za to so nas kaznovali, in ko si enkrat v zaostanku proti njim, potem je res težko," je dejal italijanski strateg.

"Vedeli smo, da je Bayer močna ekipa. Ampak odigrali so nad mojimi visokimi pričakovanji. Bil sem navdušen nad njihovo igro. Impresioniran sem nad njihovo ekipo, čeprav sem se zavedal, da so zelo dobri," hvale na račun tekmeca po tekmi ni skrival Daniele De Rossi .

Nizozemskemu branilcu je podporo izkazal 40-letni trener: "Karsdorp? Po koncu prvega polčasa sem mu povedal, da igra dobro tekmo. Še vedno sem takšnega mnenja. Dejal sem mu, da naj to nanj ne vpliva, ampak to seveda nikoli ni lahko, še posebej ne na takšni tekmi. Nikoli ne obsojam svojih fantov. Napake so sestavni del nogometa, tokrat smo bili mi kaznovani. Skupaj smo v porazih in zmagah."

Italijani bodo tako v Leverkusnu lovili preobrat, toda glede na dejstvo, da varovanci Xabija Alonsa v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih niso izgubili niti ene tekme, jih čaka izredno težka misija.