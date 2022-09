Dybala, Pellegrini in Belotti potopili HJK, ki je večino tekme igral z deseterico

Četrtkov pester nogometni spored smo s prenosom na Kanalu A pospremili s srečanjem med Romo in Helsinki, ki sta se pomerila na tekmi drugega kroga skupinskega dela Lige Evropa in popravljala vtis s tekem prvega kroga, kjer sta tako eden kot drugi izgubila. Gostje so že v 15. minuti srečanja ostali brez kapetana Mira Tenha, ki je po prekršku nad Andreo Belottijem prejel rdeč karton, to pa so v drugem polčasu izkoristili varovanci Joseja Mourinha, ki so v prvih treh minutah drugega dela igre dvakrat merili v polno. Zmago pa je nato v 68. minuti le še potrdil že omenjeni Belotti.

Začetni postavi: Jose Mourinho se je odločil za formacijo 4-2-3-1: Rui Patricio v vratih, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez in Matias Vina v obrambi, Bryan Cristante in Nemanja Matić v vlogi defenzivnih vezistov, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini in Nicolo Zanoilo kot napadalni vezisti in Andrea Belotti v napadu. Toni Koskela pa je HJK postrojil v formacijo 3-4-3: Conor Hazard med vratnicama, Jukka Raitala, Miro Tenho in Arttu Hoskonen v obrambi, David Browne, Santeri Vaananen, Lucas Lingman in Perparim Hetemaj v vezni vrsti, ter Santeri Hostikka, Malik Abubakari in Pyry Soiri v napadu.

Prvi na tekmi je po treh minuth srečanja do strela prišel povratnik po poškodbi Nicolo Zaniolo, ki pa je z levico žogo slabo zadel. Le dve minuti kasneje je na drugi strani dvojno priložnost za goste zapravil strelec s povratne tekme proti Mariboru Santeri Hostikka, ki je najprej zadel v Romin blok nato pa z žogo poslal visoko prek vrat Ruija Patricia. V 12. minuti je napako storil Lucas Lingman in ni bil pozoren pri vračanju žoge v obrambo. Prestregel jo je Andrea Belotti in se spustil v hiter napad, ki pa ga je s prekrškom ustavil Miro Tenho. Glavni sodnik srečanja Rade Petrescu je HJK-jevemu kapetanu sprva pokazal rumeni karton, po ogledu videoposnetka pa se je premislil in Finca poslal pod predčasno prho. Prosti strel, ki je sledil prekršku je izvedel Lorenzo Pellegrini, a zadel le živi zid.

Mourinho lovi že tretjo lovoriko v Ligi Evropa. Tekmovanje je leta 2003 že osvojil s Portom in leta 2017 še z Manchester Unitedom.

A prva resna priložnost na tekmi je kljub igralcu manj pripadla gostom. V 26. minuti je David Browne podal v osrčje Rominega kazenskega prostora, kjer je nepokrit ostal Arttu Hoskononen in poskusil z glavo, njegov strel pa jezadel zunanji del desne Romine vratnice. Po pol ure igre si je lepo priložnost priigrala tudi Roma. Zaniolo je z lepo potezo zaposlil Belottija, nekdanji napadalec Torina pa je iz obrata meril naravnost v Gostujočega vratarja Conorja Hazarda. Le nekaj minut kasneje sta Romina napadalca zamenjala vlogi, Belotti je bil v vlogi podajalca, Zaniolo pa je z desnico streljal po tleh in nameril Hazardu naravnost v roke. Pet minut pred koncem prvega polčasa je od daleč z desnico močno sprožil Bryan Cristante, a je bil znova na mestu Hazard, ki je žogo odbil v kot. Po kotu in podaljšani žogi prav Cristanteja pa se je v novi lepi priložnosti znašel Belotti, ki je z glavo meril kak meter mimo leve vratnice. Roma in HJK sta se tako na glavni odmor odpravila z začetnim izidom.

icon-expand Bryan Cristante obkrožen z igralci Helsinkov FOTO: AP

Romin strateg Jose Mourinho se je med glavnim odmorom odločil za dve menjavi. Chris Smalling in Paulo Dybala sta zamenjala Rogerja Ibaneza ter Matiasa Vino. Dvojna menjava se je portugalskemu strategu takoj obrestovala. Dybala je namreč le minuto po vstopu v igro kronal lepo akcijo, ki jo je začel Leonardo Spinazzola, žogo nato odložil Pellegrini, Argentinec pa z levico zadel z roba kazenskega prostora. Dve minuti kasneje so sinovi volkulje vodili že z 2:0, ko je po levi strani gostujočega kazenskega prostora lepo preigraval Zaniolo in podal v sredino, kjer je žoga po odbitku zadela Pellegrinija v trebuh in se odbila za hrbet vratarja finskih prvakov.

V drugem polčasu se je terenska premoč Rome tako le začela pkazal, po uri igre pa bi lahko prednost domačinov še povečal Zaniolo, ki pa po polnem šprintu ni bil dovolj natančen z desnico. Je pa bil v 68. minuti natančen Belotti, ki je izkoristil natančno Zaniolovo podajo z leve strani in žogo pospravil v nebranjeno mrežo Helsinkov. Roma je tako proti nebogljenemu nasprotniku, ki se je dobro upiral v prvem, v drugem polčasu pa težko spravil žogo na nasprotnikovo polovico, drvela proti prvi zmagi v novi sezoni Lige Evropa. Moruinho je bo tem počitek namenil Cristanteju, Pellegriniju in Zaniolu, nekaj minut na zelenici pa dodelil Madyju Camari, Edoardu Boveju in Tammyju Abrahamu. Slednji je v 88. minuti izvedel ugoden prosti strel, a meril prek vrat in ostalo je pri 3:0. In čeprav so bili Finci nadigrani v vseh statističnih pogledih, so v 92. minuti vsaj zabeležili strel v okvir vrat in poskrbeli, da je imel Rui Patricio vsaj kanček dela. Za strel je poskrbel rezervist Nassim Boujellab iz prostega strela z leve strani.

