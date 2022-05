Eintracht Frankfurt drugič ali Glasgow Rangers prvič?

V sredo se bosta na stadionu Ramón Sánchez Pizjuán v velikem finalu Lige Evropa pomerila ekipi Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers. Nemci so v predhodnici drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja že slavili pred 42 leti, medtem ko so Škoti v svojem edinem finalu leta 2008 klonili proti ruskemu Zenitu.

Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers sta finalista letošnje izvedbe Lige Evropa. Kdo je imel težjo pot do finala, je težko reči, je pa za Škoti precej daljša evropska sezona kot tista od Nemcev. Rangersi so namreč svojo evropsko pot začeli že avgusta v tretjem krogu kvalifikacij za elitno Ligo prvakov, kjer pa jih je s skupnim izidom 4:2 izločil švedski Malmö in poslal v zadnji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Tam so varovanci takrat še Stevena Gerrarda z minimalnih 1:0 izločili Alashkert in se uvrstili v skupinski del. Iz skupine A so Škoti ob Lyonu, Sparti iz Prage in Brøndbyju končali na drugem mestu, zaradi česar so morali pred uvrstitvijo v izločilne boje odigrati še kvalifikacijsko tekmo z Borussio Dortmund, ki je v Ligo Evropa prišla kot tretjeuvrščena v skupinskem delu Lige prvakov.

Rangersi so na prvi tekmi Borussio odpihnili s 4:2, v osmino finala pa nato napredovali ob domačem remiju z 2:2, na katerem je z dvema goloma zablestel desni bočni branilec James Tavernier. Naslednja ovira je bila Crvena zvezda, s katero so Rangersi na domači tekmi pometli s 3:0, v četrtfinale pa se nato uvrstili kljub porazu na gostovanju z 2:1. V četrtfinalu se je ekipa iz največjega škotskega mesta pomerila z Brago. Na prvi tekmi so se zmage z 1:0 veselili Portugalci, na povratni pa so z 2:1 zmagali Škoti, kar je ob novem pravilu, po katerem goli doseženi v gosteh ne štejejo več kot goli doseženi doma, pomenilo podaljške. Junak podaljškov je bil z zadetkom v 101. minuti Kemar Roofe.

Zadnja ovira pred velikim finalom za (do nedavnega) aktualne škotske prvake je bil nemški Leipzig. Prvo tekmo je v 85. minuti odločil Angelino, na povratni pa so Rangersi na domačem Ibroxu pripravili preobrat in si s 3:1 zagotovili finalno vstopnico.

Eintracht na drugi strani se je kot petouvrščeni v Bundesligi v sezoni 2020/21 avtomatsko uvrstil v skupinski del Lige Evropa. Tam so Nemci ob Olympiacosu, Fenerbahceju in Antwerpu brez praske osvojili skupino D. Prvo tekmo osmine finala proti Realu Betisu so Frankfurtčani zmagali z 2:1, na povratni pa jih je z zadetkom v zadnji minuti rednega dela šokiral Borja Iglesias, ki je moštvu iz Seville priigral podaljške. A Nemci Špancem niso ostali dolžni. Ko je že vse kazalo na kazenske strele, je v 121. minuti za veselje Nemcev poskrbel Martin Hinteregger.

Nemce je v četrtfinalu čakal na papirju najtežji možni tekmec, španska Barcelona. Prva tekma se je na Deutsche Bank Parku končala brez zmagovalca (1:1). Na kultnem Camp Nou pa so že v četrti minuti udarili Nemci. Filip Kostić je rutinirano izvedel enajstmetrovko za vodstvo Eintrachta z 1:0. Po dobre pol ure igre je zadetek dodal še Rafael Santos Borré in Eintracht je bil z nogo že v polfinalu. Gostje so po izjemnem prvem polčasu z dobro igro v nadaljevanju tekme brezhibno izvajali taktični načrt svojega trenerja Oliverja Glasnerja. Ko je Kostić v 67. minuti zadel še drugič na tekmi, se je večinoma nemška publika sredi Katalonije že začela veseliti zmage. Barcelona je v izdihljajih tekme sicer izvedla pravi zaključni juriš, a tudi dva zadetka Blaugrane (Sergio Busquets v 91. in Memphis Depay v 101. minuti) nista bila dovolj za preobrat.

Polfinale so Nemci začeli še bolje kot četrtfinale. Že v prvi minuti jih je v vodstvo popeljal Ansgar Knauff. West Ham United je sicer 20 minut kasneje prek Michaila Antonia izenačil, a je Daichi Kamad z zadetkom v drugem polčasu poskrbel, da so bili po prvi tekmi v prednosti Nemci. Na povratni tekmi so si Londončani še otežili delo, ko je bil v 17. minuti srečanja izključen Aaron Creswell, Nemci pa so številčno prednost hitro unovčili in v 26. minuti povedli z golom Borreja, v nadaljevanju pa so ob skoraj dvotretjinski posesti žoge uspešno držali prednost vse do konca.

Frankfurt je sicer pred 42 leti že slavil v predhodnici tega evropskega klubskega tekmovanja. Leta 1980 so v finalu Uefinega pokala po zaslugi golov v gosteh (takrat so se finala še igrala na domačo in gostujočo tekmo) premagali Borussio Mönchengladbach. Zadnji nemški zmagovalec pokala UEFA pa je bil leta 1997 Schalke. Od preobrazbe Lige Evropa v sezoni 2009/10 pa še nobena nemška ekipa ni zaigrala v velikem finalu. Še najbližje temu je bil pred tremi leti (v sezoni 2018/19) prav Eintracht, ki pa je v polfinalu izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Chelseaju.

"Počasi se koščki sestavljanke postavljajo na svoje mesto. Kar je ekipa storila v polfinalu, je neverjetno. Igralcem sem dejal, da ne vem, če so oni najboljši igralci in jaz najboljši trener, a kot ekipa smo neverjetni in skupaj smo najboljši. Najboljša stvar pri vsem tem je, koliko ljudi smo osrečili z našimi predstavami. Sedaj so vse moči usmerjene v finale," je pred finalom prepričan avstrijski strateg Oliver Glasner. Eden ključnih igralcev Eintrachta v tej sezoni, Ansgar Knauff, pa je trenerjevim besedam dodal: "Zadnjih šest mesecev je bilo neverjetnih, kot da bi živeli v sanjah. Na naši evropski poti smo doživeli tako veliko čustev, da je težko vse opisati ... In ni še konec!"

Glasgow Rangersi na drugi strani so v evropskih tekmovanjih zgodovinsko nekoliko manj uspešni od Eintrachta. Škoti imajo sicer tako kot Frankfurt v klubski vitrini eno evropsko lovoriko, ki pa je še nekoliko bolj prašna od Eintrachtove. Rangersi so namreč v sezoni 1971/72 osvojili takratni pokal pokalnih zmagovalcev. So pa bili Rangersi v sezoni 2007/08 povsem blizu končnemu slavju v predhodnici Lige Evropa, Uefinem pokalu, a jih je v finalu z 2:0 premagal ruski Zenit. "Zelo sem ponosen na fante. Ne more se kar vsak uvrstiti v finale evropskega klubskega tekmovanja. Gre za izjemen uspeh, a hkrati naše poti še ni konec. Storili bom vse, da zmagamo," je pred finalom poln optimizma Rangersov strateg Giovanni van Bronckhorst. Nizozemec je na klop škotskega velikana sedel šele novembra lani, ko je nadomestil Gerrarda, a se lahko že v prvi (nepolni) sezoni vpiše med klubske legende.

Eden izmed najbolj vročih nogometašev škotske ekipe je zagotovo James Tavernier. Desni bočni branilec je s sedmimi zadetki namreč najboljši strelec tekmovanja, zato je razumljivo, da mu samozavesti pred največjo tekmo sezone ne manjka: "Moramo staviti nase. Smo v velikem finalu, v katerega smo se uvrstili z razlogom. Seveda smo navdušeni in hkrati polni samozavesti. Obljubim vam lahko le, da bomo v finalu absolutno dali vse od sebe."

Za slovenski pridih v finalu bo poskrbela slovenska ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem.

Rangersi so sicer ligaško sezono končali na drugem mestu, zaradi česar si bodo morali igranje v Ligi prvakov za prihodnjo sezono še priigrati v kvalifikacijah. John Lundstram, vezist Rangersov, je sezono komentiral tako: "Skupaj smo šli že čez mnoge vzpone in padce, na to, da smo se uvrstili v finale lige Evropa, pa lahko rečem sami vau!"

Lahko pa si Rangersi zagotovijo Ligo prvakov z zmago v Ligi Evropa, kot si to lahko zagotovi Eintracht, ki je v Bundesligi končal šele na enajstem mestu.