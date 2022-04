Ogorčenje v Barceloni: '30.000 Nemcev na Camp Nouu? Škandal!'

Barcelona je nepričakovano izpadla iz nadaljnjega dela nogometne Lige Evropa. Navkljub obetavnemu izidu s prve četrtfinalne tekme v Eintrachtu (1:1), so Katalonce sredi Camp Noua šokirali Nemci, ki so slavili s 3:2, potem ko so še nekaj minut pred koncem vodili s 3:0, domačim pa je v zadnjih sekundah skoraj uspelo priti do izenačenja in podaljška. A celo bolj kot senzacionalni izpad katalonskega nogometnega ponosa v tamkajšnjih medijih odmeva invazija Nemcev na stadion Camp Nouu, kjer naj bi se jih zbralo več kot 30.000, pa čeprav jim je uradno pripadalo zgolj 5000 vstopnic. V taboru Barcelone so ogorčeni in se sprašujejo, kako se je lahko to sploh zgodilo. Prvi polfinalni tekmi bosta 28. aprila, povratni pa 5. maja. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Polfinalni LE par bo tako West Ham - Eintracht Frankfurt. Nemci so pripravili prvovrstno presenečenje, potem ko so v gosteh s 3:2 ugnali Barcelono. Slednja je sicer kljub ne najboljši predstavi pred tednom dni imela aktiven izid s prve tekme (1:1), a jo je že v četrti minuti presekala enajstmetrovka, ki jo je uspešno izvedel Filip Kostić. V 36. minuti je nato s sijajnim strelom Marca-Andreja ter Stegna v katalonskih vratih premagal še Rafael Borre. V drugem polčasu je na 3:0 z drugim zadetkom povišal Kostić. Barca je bila povsem neprepoznavna, je pa imela v 11 minutah sodnikovega dodatka vendarle še nekaj upanja na čudež. Sergio Busquets je najprej z izjemnim udarcem znižal, Katalonci so imeli nato še nekaj lepih priložnosti za drugi zadetek, a je do 11. minute dodatka ostalo pri izidu 3:1 v korist Nemcev. Strel z bele točke Memphisa Depaya je takrat le še ublažil poraz Kataloncev. Poraz proti devetoplasirani ekipi Bundeslige je v tabor Barcelone prinesel veliko razočaranje, saj so v vrstah katalonskega ponosa ciljali na končni naslov ... "Nič nam ni uspevalo v napadu. Takrat, ko se je odprlo, pa je bilo že prepozno za popoln rezultatski zasuk. Imeli smo veliko posest in pobudo, a vsakič ko so Nemci resno prišli čez sredino, so bili nevarni. Sploh po bliskovitih protinapadih. Ostaja grenak priokus in spoznanje, da bi si zaslužili več. Nogomet te vedno ne nagradi. Treba pa je priznati, da si je tudi tekmec zaslužil napredovanje. V dveh tekmah je pokazal svojo kakovost in jaz jim za polfinale le še čestitam," je za El Mundo deportivo dejal trener Barcelone Xavi Hernandez.

Ogorčenje v taboru Barce: 30.000 Nemcev na stadionu? Škandal prve vrste

Kot je to v navadi, je del vstopnic za povratno tekmo četrtfinala pripadel gostujočim navijačem. Uradno točno 5000, a pogled na stadion med tekmo je odkrival precej več. "Na tribunah je bilo 80.000 navijačev, od tega 49 tisoč domačih in 31 tisoč gostujočih. To je boleč podatek, enako boleč, kot je bil sam izpad proti Eintrachtu. Pravzaprav gre za sramoto. Domači navijači se nikakor niso počutili, da gre za njihovo domače dvorišče. Nemci so preplavili stadion," je opazil El Mundo Deportivo. "Barcelona je po Uefinih predpisih poslala pet tisoč vstopnic, toda Nemcev je bilo vsaj šestkrat več, kar je izzvalo hudo jezo pri večini Barcinih navijačev, kar so to tudi nazorno pokazali. Sploh tisti najbolj goreči, ki so namenoma, kot protest, zamudil prvih pet minut drugega polčasa," dodaja El Mundo Deportivo. "Še najbolj so bili ogorčeni tisti, ki so bili na sektorjih za domače navijače obkroženi z Nemci." Mnogi zahtevajo uradno pojasnilo. "Tudi mi, kot medij, želimo navijačem podati razumljivo razlago. Čakamo pojasnilo," sporoča El Mundo Deportivo.

Medtem vodilni možje Barcelone trdijo, da so Nemci vstopnice kupovali na sto in en način, predvsem pa so koristili alternativne načine. "Recimo, državljan Španije je lahko kupil vstopnice tudi na tuje ime, veliko pa se jih je dalo dobiti tudi v predprodaji. Do vstopnic so lahko prišli tudi nemški državljani, ki živijo v Španiji," še piše katalonski športni časnik. "To, kar se je dogajalo na tribunah, je za vso grajo. To je pravzaprav prava sramota. Nikakor se ne sme ponoviti, moramo narediti vse, da se ne ponovi. Vsi smo žalostni in jezni hkrati zaradi poraza in izpada, a mogoče nam še huje seže do srca to dejstvo, da je Camp Nouu v četrtek zvečer zavzela gostujoča armada navijačev," je bil brez dlake na jeziku predsednik Barcelone Joan Laporta, ki zahteva natančno preiskavo.