Elliott: Storili bomo vse, da osvojimo Ligo Evropa. Klopp si to zasluži.

Po prvih četrtfinalnih tekmah Lige prvakov so na vrsti še uvodne tekme četrtfinala Lige Evropa. Za velikega favorita velja Liverpool, ki se bo pomeril z Atalanto in ima prav posebno motivacijo, saj se po koncu sezone poslavlja Jürgen Klopp, ki je z Redsi osvojil vse možne lovorike razen Lige Evropa. Tekmo si boste lahko v četrtek ob 20.45 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Liverpool obračun z Atalanto čaka le nekaj dni po napetem obračunu z Manchester Unitedom, ki se je končal brez zmagovalca. "Po tekmi smo bili zelo razočarani, vendar smo na to hitro pozabili. Zdaj vse vlagamo v to, da v četrtek pokažemo dobro predstavo," se je na tekmo ozrl Liverpoolov vezist Harvey Elliott. 21-letni Anglež je eden izmed ključnih članov pomlajene Liverpoolove ekipe, čeprav tekme bolj kot ne začenja na klopi: "Želim si začeti tekme, želim biti igralec, ki odhaja iz igre in ne vstopa v igro. Vendar sem zelo hvaležen za vsako priložnost, ki jo dobim v dresu Liverpoola. Ne želim se vznemirjati. Sem del ekipe in ne želim, da bi bilo videti, da sem sebičen. Gre za to, da ostanem potrpežljiv in izkoristim priložnost, ko jo lahko."

Elliott je na novinarski konferenci pred četrtfinalnim obračunom poudaril, da si nogometaši Liverpoola zelo močno želijo osvojiti Ligo Evropa, saj je to edina lovorika, ki jo z Redsi še ni osvojil Jürgen Klopp. Za 56-letnega nemškega stratega je to torej še zadnje priložnost, saj bo po koncu sezone zapustil Liverpool. "Storili bomo vse, da osvojimo Ligo Evropa. Klopp si to zasluži, v Liverpoolu je pustil velik pečat," je o posebni motivaciji povedal mladi Anglež. Prva ovira na poti do lovorike je trenutno šesto moštvo italijanske Serie A Atalanta. "So zelo napadalna ekipa, ki je v tej sezoni dosegla veliko golov. Morali bomo biti organizirani v obrambi. So odlična ekipa in lahko nam povzročijo težave," je pred uvodno tekmo prepričan Elliott, ki bo na Anfieldu računal tudi na podporo domačih navijačev: "To so naši navijači. Ne samo na Anfieldu, tudi zunaj njega. So naš 12. igralec. Ko greš na Anfield in slišiš You'll Never Walk Alone, je to neverjeten občutek. Anfield je enkraten in prepričan sem, da bomo to videli tudi jutri zvečer."

Pozitivna novica za Liverpool pred tekmo z Atalanto je, da so se na treninge vrnili povratniki po poškodbah Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Diogo Jota in tudi dolgo odsotni Stefan Bajčetić. A zaenkrat še ni znano, ali bodo že na prvi tekmi četrtfinala lahko stopili na zelenico. "To bomo morali še videti, s fanti nismo hiteli. Diogo in Trent sta že lahko trenirala z ekipo. Včeraj sta bila videti zelo dobro. Za Stefana je nekoliko drugače, saj je bil odsoten veliko dlje časa. Morda bi bilo smiselno, da bi najprej odigral kakšno tekmo za mladinsko ekipo. Tudi Alisson je na dobri poti nazaj. Videli bomo, kako jih bomo vključili v igro," je predstavnikom sedme sile dejal Klopp in dodal: "Potrebovali bomo vse fante. Na igrišču bomo ves čas potrebovali kakovost, saj moramo v bistvu zmagati na vseh tekmah do konca sezone."

Nemški strateg se pred tekmo z Atalanto z dejstvom, da Lige Evropa še ni osvojil, ne obremenjuje: "To zame ni osebno. Izgubili smo proti serijskemu zmagovalcu tekmovanja (Sevilli v finalu leta 2015 op. a.), a to je bil začetek za veliko drugih velikih stvari. Od trenutka, ko smo videli priložnost, da se uvrstimo v Ligo Evropa, smo si tega obupno želeli. In ker smo Liverpool, želimo zmagati v vsakem tekmovanju. Da bi se uvrstili v naslednji krog, moramo biti najboljši. Ne razmišljamo o finalu ali čem podobnem."

Redsem gre pred polfinalom v prid predvsem dejstvo, da v letošnji sezoni na Anfieldu še ne poznajo poraza. "Gre za odnos med moštvom in navijači. Vzdušje temelji na uspešnosti. Navijači so nadvse veseli, da lahko pomagajo, vendar moramo mi narediti svoje delo, in to običajno tudi storimo. Vzdušja ne jemljemo kot nekaj samoumevnega. Navijači so izjemno pozitivni. Veselim se jutrišnjega večera in tudi vi se morate veseliti, saj je to Anfield dober kraj za ogled nogometne tekme," je razloga za neporaženost pojasnil Klopp. V kolikor bo Liverpool napredoval, se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem para Benfica - Marseille.

