Fenerbahče in Alkmaar prepričljiva v Ligi Evropa

Pri Fenerbahčeju so zadeli Dušan Tadić, Edin Džeko in Youssef En-Nesyri, za Alkmaar pa so proti Turkom, ki so od 51. minute igrali z igralcem manj, gole dosegli Sven Mijnans, Troy Parrott, Jordy Clasie in David Möller Wolfe.

Ferencvaros je z 1:0 ugnal Viktorio Plzen, Midtjylland je doma z 1:2 izgubil proti Realu Sociedadu, pri čemer so vsi trije zadetki padli v prvem polčasu, Union St. Gilloise pa je moral priznati premoč Ajaxu, ki je slavil z 2:0 po dveh golih v drugem polčasu.