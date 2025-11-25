Svetli način
Liga Evropa

Flick z izbranimi besedami: Chelsea je že zdaj med najboljšimi na svetu

London , 25. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

J.B.
Torek prinaša prve obračune petega kroga Lige prvakov. Vsa pozornost bo usmerjena na Stamford Bridge, kjer bo Chelsea gostil Barcelono. Čeprav stavnice londonskih modrih ne uvrščajo med favorite za lovoriko, je trener gostov Hansi Flick drugačnega mnenja. Nemškega strokovnjaka veseli dejstvo, da se v kader po dveh mesecih vrača brazilski zvezdnik Raphinha. Prenos obračuna ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

"Chelsea je že zdaj med najboljšimi ekipami na svetu. Njihov razvojni model je fantastičen, kakor tudi trener in nogometaši," Hansi Flick na ponedeljkovi novinarski konferenci ni skoparil s pohvalami na račun Londončanov.

"Izjemno jih je gledati. So mlada ekipa, ki bo predstavljala velik izziv. Morali bomo biti na najvišji ravni, a pripravljeni smo na boj," je dodal nemški trener.

Raphina kmalu v polni pripravljenosti

Flick bo lahko nocoj znova računal na Raphinho, po mnenju mnogih celo najboljšega igralca Barcelone v prejšnji sezoni, ki pa je v letošnji odigral le osem tekem, od tega zgolj eno v Ligi prvakov. Trenutno je pri vsgea treh zadetkih.

"Najbolj pomembno je, da je končno nazaj. Kar se tiče minut, bomo še videli. Spremljati moramo njegov napredek. Proti Athleticu, ko je vstopil s klopi, je hitro pokazal, česa je sposoben," je Flick spomnil na sobotni obračun, ko je Barcelona zanesljivo s 4:0 premagala baskovskega velikana, Raphinha pa je dobil prve minute po poškodbi.

34 golov in 26 asistenc je v neverjetni lanski sezoni za Barcelono dosegel Raphinha.
34 golov in 26 asistenc je v neverjetni lanski sezoni za Barcelono dosegel Raphinha. FOTO: Profimedia

28-letni Brazilec je poudaril, da je bil odsoten skoraj dva meseca, ko mu ni bilo lahko, a kljub temu skromno opozarja: "So situacije, ki so še bistveno zahtevnejše od moje. Želim si biti na igrišču. Vedno. Zato mi je bilo težko, a upam, da se bom kmalu vrnil na raven, ki jo od mene pričakujejo navijači."

Pri Barceloni bodo manjkali Gavi, Pedri in Marc-Andre ter Stegen. Pod vprašajem za nastop je Alejandro Balde. Pri Chelseaju sta zaradi poškodb odsotna Levi Colwill in Romeo Lavia, pod velikim vprašajem pa je nastop Colea Palmerja, s katerim Enzo Maresca skoraj zagotovo ne bo tvegal, saj se šele vrača po poškodbi.

Predvideni enajsterici po mnenju spletne strani Uefe:

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric García, Martin; Olmo, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski.

nogomet liga prvakov barcelona chelsea
