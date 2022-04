Frankfurt in Leipzig z zmagama po prvih tekmah polfinala LE

West Ham in Eintracht sta pokazala zanimivo predstavo, na koncu so tudi z nekaj sreče, domači so kar trikrat stresli okvir vrat, do novega uspeha na gostovanju prišli Nemci. Povedli so že v prvi minuti, strelec gola je bil Ansgar Knauff. Nato so na igrišču zagospodarili gostitelji, Jarrod Bowen je v 14. minuti prvič zadel vratnico, sedem minut pozneje pa je Michail Antonio vendarle izenačil. V prvem polčasu je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, a na odmor sta ekipi odšli poravnani.

V 54. minuti je Daichi Kamada spet popeljal goste v vodstvo, pozneje zadel še vratnico, na drugi strani pa sta okvir vrat zadela Said Benrahma in v 78. minuti spet Bowen. Njegov poskus je bila prava mojstrovina, s "škarjicami" je zadel prečko, od katere se je žoga odbila ob tla, a pred golovo črto.