'Gasperini iz igralca ne izvleče 100, ampak 120 odstotkov!'

Trije Slovenci so igrali za Atalanto, in sicer Robert Englaro, Josip Iličić in Jasmin Kurtić. Slednji je za črno-modre nastopal v obdobju med leti 2015 in 2018. Ravno takrat je vajeti moštva iz Bergama prevzel Gian Piero Gasperini. In trdno jih rokah drži še danes. Finale Lige Evropa med Atalanto iz Bergama in Bayerjem iz Leverkusna si boste lahko ogledali ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.